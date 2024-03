Dàn sao 'Người Mỹ trầm lặng' ngày ấy - bây giờ

Thomas Fowler (Michael Caine đóng) là người dẫn chuyện trong tác phẩm. Ông sống ở Sài Gòn, đem lòng yêu Phượng dù đã có vợ ở quê nhà. Fowler có nhiệm vụ theo dõi tình hình chiến sự tại Việt Nam khi chiến tranh Đông Dương bước vào giai đoạn quyết liệt, chứng kiến nhiều vụ tàn sát đẫm máu.

Michael Caine, 91 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất, nhà văn người Anh. Vai diễn Fowler giúp tài tử nhận đề cử Nam chính xuất sắc Oscar 2003. Sau Người Mỹ trầm lặng, Michael Caine góp mặt trong loạt tác phẩm như The Dark Knight Trilogy, Inception (2010), Kingsman: The Secret Service (2014), Now You See Me (2016). Trong cuộc phỏng vấn trên BBC Radio hồi năm ngoái, tài tử nói giải nghệ sau khi quay xong The Great Escaper (2023).

Nghệ sĩ có hai con, từng kết hôn Patricia Haines năm 1954 và ly hôn bốn năm sau đó. Năm 1973, Caine cưới Shakira Baksh.