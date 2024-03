Đỗ Thị Hải Yến tái ngộ Brendan Fraser

Nhật BảnĐỗ Thị Hải Yến và Brendan Fraser - tài tử "Người Mỹ trầm lặng" - lần đầu hội ngộ sau 22 năm đóng chung phim.

Đỗ Thị Hải Yến cho biết có bữa ăn tối cùng Brendan Fraser hôm 21/3 tại Tokyo. Tài tử người Mỹ đang quay phim Rental Family ở Tokyo, còn diễn viên Chuyện của Pao du lịch cùng gia đình. Theo Hải Yến, cô nhắn tin hỏi gặp Brendan, trùng hợp hôm tài tử không có lịch quay.

Đỗ Thị Hải Yến (trái) và Brendan Fraser hội ngộ tối 21/3 tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Nick M

Trong buổi gặp mặt, cả hai gọi video call cho đạo diễn Người Mỹ trầm lặng Phillip Noyce, ôn kỷ niệm đóng phim ở TP HCM. "Tôi vui khi nghe Brendan khen bạn diễn trẻ đẹp, dáng vóc không thay đổi sau nhiều năm. Cuộc nói chuyện kéo dài bốn tiếng, đã lâu không gặp nên chúng tôi hàn huyên quên thời gian", diễn viên Hải Yến nói.

Nhiều năm qua, Hải Yến và Brendan Fraser vẫn giữ liên lạc. Đầu năm ngoái, cô gửi lời chúc mừng khi tài tử thắng tượng vàng Oscar đầu tiên với phim The Whale.

Người Mỹ trầm lặng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Graham Greene, lấy bối cảnh vào thời điểm giao thời, khi người Mỹ chuẩn bị thay thế người Pháp ở Việt Nam. Nhân vật chính trong phim là Thomas Fowler (Michael Caine) - một phóng viên lớn tuổi người Anh, Alden Pyle (Brendan Fraser) - đặc vụ ngầm CIA theo đuổi lý tưởng riêng và Phượng (Đỗ Thị Hải Yến) - cô gái mắc kẹt giữa tình cảm của hai người đàn ông. Năm 2001, Hải Yến vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính. Dự án là phim Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam sau năm 1975, ghi hình ở Hội An, Ninh Bình, Hà Nội và TP HCM.

Trailer 'Người Mỹ trầm lặng' Trailer "The Quite American" (Người Mỹ trầm lặng), Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện từ giây thứ chín. Video: Lionsgate Play

Đỗ Thị Hải Yến, 42 tuổi, diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010). Diễn viên cưới doanh nhân Calvin Tài Lâm tháng 10/2012, có ba con.

Bredan Fraser, 56 tuổi, bắt đầu diễn xuất đầu thập niên 1990, nhanh chóng nổi danh với thể loại phim hài sau một số vai nhỏ. Với George of the Jungle (1997), nghệ sĩ gây ấn tượng khi vào vai chàng trai có thể lực phi thường nhưng ngờ nghệch trong tình yêu. Năm 1999, Fraser lột xác với tạo hình nhà thám hiểm Rick O'Connell trong loạt phim The Mummy. Sau chiến thắng tại Oscar, Brendan xuất hiện trong vai nhỏ ở phim Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese. Diễn viên ly hôn người đẹp Afton Smith năm 2007, phải chi tiền chăm sóc con cái 900.000 USD mỗi năm.

Quế Chi