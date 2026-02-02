Dàn sao marathon hội ngộ tại VnExpress Marathon All-Star

Đường đua nam trở nên hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia). Chân chạy này đã vô địch VM Ho Chi Minh City Midnight 2025 với thành tích 2 tiếng 33 phút, nhưng đó chưa phải là giới hạn của anh. Wendwesen sở hữu kỷ lục cá nhân (PR) ở đẳng cấp thế giới là 2 giờ 12 phút 42 giây - thông số biến anh trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch và là "ngọn núi" mà các elite Việt Nam phải vượt qua.