Dàn sao marathon hội ngộ tại VnExpress Marathon All-Star

Hoàng Nguyên Thanh dự VnExpress Marathon All-Star 2026 với tâm thế "giữ chân". Kỷ lục gia marathon Việt Nam cho biết chưa đặt mục tiêu cụ thể nhằm bảo toàn thể lực cho Tokyo Marathon diễn ra sau Tết. Năm ngoái, Hoàng Nguyên Thanh phải rời đường đua sớm do chấn thương và thời tiết nóng ẩm.
Danh sách tranh tài nội dung 42km nam năm nay tiếp tục có tên Nguyễn Văn Lai. Mùa giải trước, "lão tướng" thuộc biên chế điền kinh Quân Đội gây ấn tượng mạnh khi vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để giành Á quân với thành tích 2 tiếng 26 phút 29 giây. Anh chỉ xếp sau Kenedy Njogu Muhia và bỏ xa một chân chạy Kenya khác là Kiptoo tới gần 10 phút.
Trịnh Minh Tâm - runner sinh năm 2003 sở hữu PR ấn tượng 2 tiếng 27 phút (thiết lập tại VM Hanoi Midnight 2025) - là cái tên tiếp theo gia nhập đường đua All-Star. Tài năng trẻ đặt mục tiêu tiếp tục phá kỷ lục bản thân và xem đây là cơ hội quý giá để cọ xát. "Dù biết khó khăn, tôi vẫn muốn thử sức một lần để đọ chân với các ngôi sao", Tâm chia sẻ.
Nhà vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 - Hoàng Viết Vỹ Ly là ẩn số thú vị tại giải năm nay, bởi đây mới là lần thứ hai anh thi đấu cự ly 42km. Trong lần "chào sân" tại thành phố Cảng, Vỹ Ly đã tạo nên cú sốc khi bứt tốc vượt qua Trịnh Minh Tâm ở những kilomet quyết định, đăng quang với thông số ấn tượng 2 tiếng 26 phút.
Sở hữu thành tích cá nhân (PR) ấn tượng 2 tiếng 23 phút 32 giây, Huỳnh Anh Khôi là "ẩn số" đáng gờm trong lần đầu tiên góp mặt tại VM All-Star. Chân chạy này xem giải đấu là cơ hội quý giá để cạnh tranh sòng phẳng với các ngôi sao hàng đầu trong nước. Ngoài yếu tố chuyên môn, Khôi chia sẻ anh đặc biệt háo hức được trải nghiệm cái lạnh và không khí đặc trưng của miền Bắc những ngày cận Tết.
Đường đua nam trở nên hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia). Chân chạy này đã vô địch VM Ho Chi Minh City Midnight 2025 với thành tích 2 tiếng 33 phút, nhưng đó chưa phải là giới hạn của anh. Wendwesen sở hữu kỷ lục cá nhân (PR) ở đẳng cấp thế giới là 2 giờ 12 phút 42 giây - thông số biến anh trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch và là "ngọn núi" mà các elite Việt Nam phải vượt qua.
Năm ngoái, cuộc đua vô địch nội dung nữ diễn ra kịch tính với màn so tài giữa Hoàng Thị Ngọc Hoa và Phạm Thị Hồng Lệ. Năm nay, chỉ còn Hồng Lệ đăng ký. PR hiện tại của Hồng Lệ là 2 tiếng 42 phút, lập tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025.
Thiếu vắng kình địch trong nước, thử thách lớn nhất trên hành trình vô địch của Hồng Lệ sẽ đến từ Marta Tinsae Birehan. Chân chạy người Ethiopia không hề xa lạ với cộng đồng runner Việt và từng có "duyên nợ" với Hồng Lệ. Tại VnExpress Marathon Đà Nẵng 2024, Marta đã vượt qua cựu tuyển thủ quốc gia để đăng quang với thành tích 2 tiếng 56 phút. Cuộc tái đấu này hứa hẹn sẽ là tâm điểm của nội dung 42km nữ.
Bất ngờ lớn nhất tại nội dung 21km nam năm nay là sự xuất hiện của Kenedy Njogu Muhia - nhà đương kim vô địch cự ly 42km mùa giải trước (với kỷ lục 2 tiếng 16 phút 52 giây). Việc "báo đen" người Kenya chuyển xuống thi đấu cự ly bán marathon khiến cuộc đua tranh chức vô địch trở nên khốc liệt. Với thành tích cá nhân (PR) ở mức 63 phút (1 tiếng 03 phút), Kenedy được dự báo sẽ không có đối thủ và nhiều khả năng sẽ phá sâu kỷ lục đường đua.
Đường đua 21km chào đón sự trở lại của Kiptoo - "gương mặt thân quen" từng thống trị nhiều giải đấu tại Việt Nam. VM All-Star 2026 là cột mốc quan trọng đánh dấu sự tái xuất của chân chạy này sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương và sụt giảm phong độ. Năm ngoái, khi thi đấu cự ly 42km, Kiptoo chỉ về đích thứ ba (2 tiếng 33 phút) do thể trạng chưa tốt nhất. Việc chuyển xuống cự ly bán marathon được xem là bước đi chiến thuật để anh tìm lại cảm giác chiến thắng.
Đường đua 21km nữ dự báo sẽ là sân khấu riêng của Đoàn Thu Hằng. Chân chạy Quảng Ninh được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại khi vừa giành HC bạc SEA Games 33 (nội dung 3.000m chướng ngại vật). Sau khi chia tay tuyển quốc gia để chuyển sang công tác huấn luyện, Thu Hằng đang có tâm lý rất thoải mái. Với điều kiện thời tiết lạnh và đường phẳng tại Hòa Lạc - tương tự bối cảnh khi cô lập PR 1 tiếng 19 phút tại Hải Phòng - chức vô địch khó thoát khỏi tay "cô gái vàng" đất Mỏ.
Lan Anh
VnExpress Marathon All-Star 2026 diễn ra ngày 8/2. Để có tấm vé dự giải, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 tiếng hoặc 21km dưới 2 tiếng; VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon hoặc dưới 2 tiếng 30 phút half marathon.