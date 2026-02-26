Dàn sao mặc sexy giữa trời tuyết

Theo W, nhờ Lisa, kiểu mặc gợi cảm giữa tuyết đang hot trở lại. Phong cách từng rộ lên năm 2017, được nhiều ngôi sao khắp thế giới yêu thích, trong đó có Hailey Bieber, Kendall Jenner. Năm 2021, Miu Miu tung ra mẫu bốt bản to có tác dụng chống thấm nước và giữ ấm tốt, khiến cho xu hướng này càng được ưa chuộng. Theo New York Post, nhiều người dùng trên mạng xã hội cho biết họ chán phải mặc những bộ quần áo nhiều lớp, trông luộm thuộm khi đi chơi trên tuyết.