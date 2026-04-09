Dàn sao 'Hannah Montana' sau 20 năm

Dịp kỷ niệm 20 năm, hãng Disney thực hiện chương trình Hannah Montana 20th Anniversary Special, đưa người xem thưởng thức những thước phim tư liệu chưa từng công bố, tái hiện bối cảnh trong phim cùng buổi phỏng vấn dàn diễn viên.

Bốn mùa phim phát sóng trên Disney Channel từ tháng 3/2006 đến tháng 1/2011. Nội dung xoay quanh cô gái tuổi teen (Miley Cyrus đóng) có cuộc sống hai mặt: ban ngày là nữ sinh Miley Stewart, ban đêm là ca sĩ nổi tiếng Hannah Montana.

Giai đoạn 2007-2010, tác phẩm liên tục được đề cử Primetime Emmy cho chương trình thiếu nhi. Năm 2009, bản điện ảnh Hannah Montana: The Movie ra rạp.