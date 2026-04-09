Dàn sao 'Hannah Montana' sau 20 năm

Dịp kỷ niệm 20 năm, hãng Disney thực hiện chương trình Hannah Montana 20th Anniversary Special, đưa người xem thưởng thức những thước phim tư liệu chưa từng công bố, tái hiện bối cảnh trong phim cùng buổi phỏng vấn dàn diễn viên.
Bốn mùa phim phát sóng trên Disney Channel từ tháng 3/2006 đến tháng 1/2011. Nội dung xoay quanh cô gái tuổi teen (Miley Cyrus đóng) có cuộc sống hai mặt: ban ngày là nữ sinh Miley Stewart, ban đêm là ca sĩ nổi tiếng Hannah Montana.
Giai đoạn 2007-2010, tác phẩm liên tục được đề cử Primetime Emmy cho chương trình thiếu nhi. Năm 2009, bản điện ảnh Hannah Montana: The Movie ra rạp.
Đoạn giới thiệu phim Hannah Montana. Video: Disney Channel
Năm 14 tuổi, Miley Cyrus vụt thành sao nhờ series. Ban đầu, cô thử vai Lilly Truscott, nhưng sau đó được chọn đóng chính nhờ khả năng diễn xuất lẫn ca hát.
Sau khi Hannah Montana kết thúc, Miley chuyển sang phong cách táo bạo, quyến rũ với mái tóc ngắn bạch kim, những màn biểu diễn gây tranh cãi. Cô phát hành các album như Can't Be Tamed (2010) và Bangerz (2013). Giai đoạn ra mắt ca khúc Used to Be Young năm 2023, Miley cho biết ở tuổi ngoài 30, cô không còn ngông cuồng, tự hào về quãng thời gian nổi loạn đã qua.
Chuyện tình của Miley cũng là đề tài dư luận quan tâm khi hẹn hò với cả nam và nữ. Năm 2018, cô kết hôn diễn viên Liam Hemsworth, ly hôn sau gần một năm chung sống. Sau đó, ca sĩ quay lại với bạn gái cũ Kaitlynn Carter và hẹn hò Cody Simpson, trước khi đính hôn Maxx Morando vào cuối năm 2025. Ảnh: Disney
Hôm 27/3, Miley Cyrus phát hành MV Younger You, kỷ niệm 20 năm Hannah Montana phát hành. Hiện MV đạt hơn bảy triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Miley Cyrus
Emily Osment vào vai Lilly Truscott, bạn thân của Miley Stewart. Nhân vật hướng ngoại, đôi khi vụng về và hấp tấp nhưng luôn sẵn sàng giúp Miley.
Trước đó, Emily có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, đáng chú ý là vai diễn ở hai phần Spy Kids (2002, 2003). Trong thời gian series lên sóng, cô đóng nhiều dự án như The Haunting Hour: Don't Think About It (2007), Dadnapped (2009) và Cyberbully (2011). Sau khi Hannah Montana kết thúc, cô ghi dấu ấn với series Young & Hungry (2014-2019), Almost Family (2019-2020), đảm nhận vai Mandy ở Young Sheldon (2022-2024) và Georgie & Mandy's First Marriage.
Về đời tư, cô kết hôn với bạn trai lâu năm Jack Anthony vào tháng 10/2024, nhưng ly hôn sau năm tháng chung sống. Ảnh: Disney/WireImage
Jason Earles đảm nhận vai Jackson Stewart, anh trai của Miley, mang lại nhiều tình huống hài hước. Hai anh em thường xuyên cãi nhau nhưng họ vẫn luôn quan tâm và gắn bó.
Trước khi tham gia series, Jason xuất hiện trong sitcom Still Standing của CBS và phim National Treasure (2004). Dù đã 29 tuổi khi vào vai Jackson, diễn viên thể hiện tốt nét hồn nhiên, tinh nghịch của một thiếu niên 16 tuổi. Trong thời gian phim phát sóng, anh làm khách mời trong Phil of the Future và tham gia Disney Channel Games. Sau này, Jason trở lại với vai khách mời trong High School Musical: The Musical: The Series, làm huấn luyện viên diễn xuất cho dự án từ mùa đầu tiên.
Anh kết hôn với Jennifer Earles từ năm 2002 đến năm 2013. Vào tháng 8/2017, Jason Earles cưới Katie Drysen. Ảnh: Disney
Ca khúc You'll Always Find Your Way Back Home trong Hannah Montana: The Movie. Video: Disney
Mitchel Musso hóa thân Oliver Oken - bạn thân của Miley và Lilly. Nhân vật ngốc nghếch và khó hiểu nhưng sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Trước đó, anh có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Secondhand Lions (2003), góp mặt trong một số dự án truyền hình như King of the Hill.
Sau khi series kết thúc, Musso tiếp tục gắn bó Disney, lồng tiếng nhân vật Jeremy trong Phineas and Ferb (2007-2015), dẫn dắt chương trình PrankStars. Bên cạnh diễn xuất, anh theo đuổi âm nhạc, phát hành album đầu tay năm 2009.
Tháng 8/2023, anh bị cảnh sát bắt, đối mặt nhiều cáo buộc như say rượu nơi công cộng, trộm cắp (tiền phạt dưới 100 USD), đăng ký xe hết hạn, không xuất trình giấy phép lái xe. Theo People, diễn viên phủ nhận các cáo buộc, được thả ra sau khi nộp tiền bảo lãnh 1.000 USD. Ảnh: Disney/IMDb
Billy Ray Cyrus đảm nhận vai cựu ca sĩ nhạc đồng quê Robby Ray Stewart, cha của Miley trong Hannah Montana. Ngoài đời, Billy Ray là cha ruột của Miley Cyrus.
Trước khi đóng phim, ông là tên tuổi lớn của dòng nhạc đồng quê, nổi tiếng với bản hit Achy Breaky Heart (1992). Billy Ray còn góp mặt ở Dancing With the Stars (2007), tham gia phim The Spy Next Door (2010), song ca với con gái qua các ca khúc I Learned from You, Ready, Set, Don't Go hay Butterfly Fly Away. Năm 2019, tên tuổi Billy Ray gây sốt khi góp giọng trong Old Town Road.
Về đời tư, Billy Ray chia tay vợ - Tish Cyrus - vào năm 2022 sau 29 năm chung sống. Năm 2023, ông kết hôn ca sĩ Firerose, nhưng cả hai ly hôn sau một năm. Hiện ông hẹn hò với diễn viên Elizabeth Hurley. Ảnh: Disney/NBC
Moisés Arias vào vai Rico Suave, quản lý quầy bán đồ ven biển gần nhà Miley Stewart. Rico có phần tự cao, hay bắt nạt Jackson, gây rối cho nhóm bạn.
Trước đó, Moisésg xuất hiện trong các series như Everybody Hates Chris và The Emperor's New School, góp mặt trong nhiều series Disney nổi tiếng như The Suite Life of Zack & Cody, Wizards of Waverly Place và Phineas and Ferb. Sau Hannah Montana, Arias chuyển hướng sang điện ảnh với The Kings of Summer (2013), Pitch Perfect 3 (2017), The Wall of Mexico (2019), The King of Staten Island (2020). Ngoài diễn xuất, anh theo đuổi nhiếp ảnh, thường chia sẻ các tác phẩm trên Instagram. Ảnh: Disney
Cody Linley gây ấn tượng với vai Jake Ryan - bạn trai của Miley - nhờ ngoại hình điển trai và phong thái tự tin.
Trước đó, anh xuất hiện trong các phim như Miss Congeniality (2000), Cheaper by the Dozen (2003) và Hey Arnold!: The Movie (2003). Trong thời gian tham gia series, Linley đóng chính Hoot (2006) và góp mặt ở mùa bảy của Dancing with the Stars năm 2008. Sau đó, anh tham gia Melissa & Joey (2012), loạt phim Sharknado (2016-2017) và mini series Happy Epidemic (2020). Ảnh: Disney/Instagram Cody Linley
Cát Tiên