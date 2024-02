MỹMiley Cyrus, 31 tuổi, thể hiện tình cảm với người yêu Maxx Morando, 25 tuổi, tại lễ trao giải Grammy 2024.

Miley Cyrus và Maxx Morando không sánh đôi trên thảm đỏ nhưng dành cho nhau nụ hôn khi ngồi ở khán phòng đêm trao giải. Dù cả hai chưa xác nhận chuyện tình cảm, trước đó, họ cùng xuất hiện trong một số sự kiện như Gucci Love Parade tháng 11/2021, show của Versace tại Los Angeles tháng 3/2023.

Miley Cyrus hôn bạn trai kém sáu tuổi tại Grammy Miley Cyrus, 31 tuổi, hôn bạn trai Maxx Morando, 25 tuổi, tại Grammy 2024. Video: Instagram CBSTV

Theo Harper's Bazaar, tin đồn về mối quan hệ của Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu từ năm 2021 khi cả hai bị bắt gặp nắm tay trong hậu trường show Miley Cyrus's New Year's Eve Party. Cùng thời điểm, Daily Mail cũng phát hiện cặp sao bên nhau tại ban công phòng khách sạn của ca sĩ tại Miami (Mỹ). Tháng 3/2022, Entertainment Tonight xác nhận cặp sao hẹn hò và nhận xét chuyện tình khá kín tiếng.

Hai người từng hợp tác trong album Endless Summer Vacation. Maxx Morando tham gia viết lời ca khúc Handstand và sản xuất Violet Chemistry. Flowers đạt giải Grammy cũng thuộc đĩa nhạc này. Theo E! News, Miley Cyrus rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và gia đình của cô cũng vừa lòng người bạn trai. Những thành viên trong nhà cảm thấy cả hai hợp nhau.

Trong bài phỏng vấn với People vào tháng 3/2023, giọng ca We Can't Stop mô tả người yêu là một chàng trai ngầu và tỏ vẻ hài lòng với cuộc sống ít thị phi của anh. People cho biết: "Maxx không có hứng thú trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, anh ấy rất khiêm tốn. Miley yêu những tính cách đó. Cô ấy có thể là chính mình khi ở bên Maxx. Họ ủng hộ sự nghiệp của nhau. Miley đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời".

Giọng ca Wrecking Ball tham dự Grammy cùng mẹ, chị gái và bạn trai. Cô có buổi trao giải đáng nhớ khi được chia sẻ niềm vui với những người thân thiết. Miley Cyrus chiến thắng hai hạng mục Trình diễn pop của năm và Thu âm của năm cho ca khúc Flowers.

Ngoài ra, Miley Cyrus còn lần đầu tiên biểu diễn ở sân khấu Grammy với ca khúc Flowers. Trong bộ váy lấp lánh lấy cảm hứng từ "Nữ hoàng RocknRoll" Tina Turner, Miley có những bước nhảy khuấy động bầu không khí, nhiều nghệ sĩ đứng hòa nhịp cùng cô. Trước khi hát, cô nói đùa: "Vì sao mọi người lại hành động như không biết ca khúc này?". Ca sĩ thêm câu: "Tôi mới thắng giải Grammy đầu tiên" vào màn trình diễn.

Miley Cyrus biểu diễn "Flowers" tại Grammy 2024. Ảnh: Instagram Miley Cyrus

Miley Cyrus, 31 tuổi, ca sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Mỹ. Cô được biết đến rộng rãi với vai diễn Hannah Montana trong seri phim cùng tên của hãng Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.

Cô từng có khoảng thời gian nổi loạn và bị nhiều người chỉ trích vì lối sống tự do, phong cách biểu diễn, ăn mặc phản cảm. Năm 2017, Miley công khai sử dụng thuốc kích thích, gây nhiều tranh cãi ảnh hưởng đến hình ảnh của cô.

Chuyện tình của Miley cũng là đề tài dư luận quan tâm. Cô thuộc cộng đồng LGBT+ và hẹn hò với cả nam và nữ. Năm 2018, cô kết hôn với diễn viên Liam Hemsworth sau 10 năm tan hợp thường xuyên. Cả hai ly hôn sau gần một năm chung sống. Ca khúc Flowers được suy đoán dành cho Liam Hemsworth do có nhiều chi tiết ẩn ý anh ngoại tình trong thời gian yêu cô. Sau đó, ca sĩ trở lại với bạn gái cũ Kaitlynn Carter và hẹn hò Cody Simpson trước khi chính thức yêu Maxx Morando.

Maxx Morando, 25 tuổi, tay trống của ban nhạc Lily gồm bốn thành viên, hoạt động ở Los Angeles (Mỹ). Trước đó anh từng chơi trống cho nhóm nhạc punk rock The Regrettes từ 2015 đến 2018. Anh và Miley Cyrus có nhiều bạn chung. Cặp sao từng là bạn bè trước khi thành người yêu.

Phương Thảo (theo People, Glamour)