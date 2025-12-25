Dàn sao dự tiệc cưới diễn viên Đoàn Minh Tài

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần sánh đôi dự tiệc. "Đả nữ" của màn ảnh Việt sinh con đầu lòng ở tuổi 46, hồi tháng 8.
Dàn sao chưng diện dự đám cưới Đoàn Minh Tài. Video: Hoàng Dung
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện vest họa tiết hoa của Dolce & Gabbana.
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái, gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.
Diễn viên Nhật Kim Anh kết hợp váy trễ vai với túi hiệu Chanel. Cô từng đóng chung với Đoàn Minh Tài trong bộ phim truyền hình Sóng gió gia đình (năm 2016).
Nghệ sĩ Lê Giang đi dự cưới đàn em. Gần đây, chị cho biết dừng đóng phim một năm để tập vật lý trị liệu vì chứng teo cơ chân do bệnh thoát vị đĩa đệm.
Người mẫu Vũ Thu Phương diện váy họa tiết da beo.
Diễn viên Thanh Hiền cùng chồng - Thanh Long - và con gái riêng mừng hạnh phúc Đoàn Minh Tài. Cô kết hôn lần hai sau tám năm ly hôn diễn viên Gia Bảo.
Diễn viên Trịnh Kim Chi.
Diễn viên Kim Tuyến kết hợp váy hai dây với clutch đính đá.
Diễn viên Dương Cẩm Lynh đưa con trai dự hôn lễ đồng nghiệp.
Diễn viên Bảo Trúc cùng hai con gái từ Đức về nước mừng đám cưới của đồng nghiệp. Cô cho biết thân thiết với Đoàn Minh Tài trong công việc lẫn ngoài đời.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần