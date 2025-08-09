Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng

TP HCM"Đả nữ Ngô Thanh Vân", 46 tuổi, đón con đầu lòng - bé Gạo - cùng ông xã Huy Trần, hôm 9/8.

Diễn viên cho biết con gái chào đời khỏe mạnh, an toàn. "Cảm ơn Thượng Đế, vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", cô chia sẻ.

Khoảnh khắc vợ chồng Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạo diễn cho biết chặng cuối thai kỳ, cô vơi bớt cảm giác lo lắng nhờ có chồng và đội ngũ bác sĩ túc trực chăm sóc. Mỗi lần thấy bé Gạo cử động trong bụng, cô càng háo hức, đếm từng ngày để được gặp con.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn "bố mẹ bỉm sữa", vợ chồng cô lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, mua sắm đầy đủ từ xe đẩy, quần áo em bé đến máy bơm sữa. Huy Trần còn học một lớp chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, nhờ chuyên gia đến hướng dẫn những kỹ năng như bế con, thay tã, xử lý tình huống khi bé quấy khóc.

Thời gian qua, vợ chồng cô ngồi lại cùng nhau tính toán, chuẩn bị nền tảng kinh tế tốt nhất cho con, để sau này bé "có thể theo đuổi ước mơ mà không phải quá cực nhọc". "Chúng tôi đều là những người đi lên từ lao động, nỗ lực từ bé, do đó muốn dạy con hiểu được giá trị đồng tiền, biết trân trọng những gì đang có và biết cố gắng để đạt được những điều con muốn trong cuộc sống", diễn viên nói.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân trong tiệc "baby shower" ở TP HCM cuối tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Ngô Thanh Vân, mang thai ở tuổi 46 là sự kiện thay đổi cô hoàn toàn. Cô thấy bản thân ít kỳ vọng, đòi hỏi hơn trước. Diễn viên học được cách sống chậm, biết trân trọng những điều giản dị và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng mỗi ngày. Chọn tên thân mật cho con là Gạo, diễn viên muốn gợi cảm giác gần gũi, đáng yêu, như một món quà nhỏ bé mà vô giá.

Ngô Thanh Vân là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022.

Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Đầu tháng 5, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF.

Ngô Thanh Vân kể quãng thời gian bế tắc vì khó có con Ngô Thanh Vân kể quãng thời gian bế tắc vì khó có con. Video: Nhân vật cung cấp

Mai Nhật