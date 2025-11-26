Lê Giang ngừng diễn vì bị thoát vị đĩa đệm

Diễn viên Lê Giang cho biết dừng đóng phim một năm để tập vật lý trị liệu vì chứng teo cơ chân do bệnh thoát vị đĩa đệm.

Nghệ sĩ cho biết hồi tháng 7, chị thấy đau buốt ở thắt lưng sau đó lan đến bên hông khiến việc ngồi, đi lại khó khăn. "Có lần tôi phải lết vào nhà tắm", Lê Giang nói. Thấy cơn đau ngày càng nặng, chị đến cơ sở thăm khám mới biết bị chứng thoát đĩa đệm nằm giữa đốt sống thắt lưng thứ tư và năm, thần kinh tọa. Tình trạng gây ra triệu chứng chân bên trái của diễn viên bị tê bì và teo cơ. Chị giảm 8 kg, hiện ở mức 60 kg.

"Tôi đi cà nhắc, phải châm cứu, đắp thuốc và tập trị liệu vật lý mỗi ngày", Lê Giang nói.

Lê Giang bị thoát vị đĩa đệm Lê Giang đi cà nhắc vì bị teo cơ chân. Video: Nhân vật cung cấp

Trong suốt bốn tháng qua, Lê Giang ngưng công việc tập trung chăm sóc sức khỏe. Chị hạn chế đi sự kiện, tham game show. Diễn viên cho biết không muốn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xấu. Dịp này chị cũng muốn nghỉ ngơi sau thời gian hoạt động tích cực. "Năm nào tôi cũng đóng hai đến ba phim, tôi sợ khán giả sẽ thấy nhàm chán. Tôi tập trung bồi bổ sức khỏe, tái tạo năng lượng, đóng phim trở lại trong năm tới", nghệ sĩ nói.

Nhờ tài chính ổn, Lê Giang lo được cho bản thân lẫn gia đình. Hiện chị vừa điều trị bệnh vừa chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người, lo cho con trai du học ở Australia. Để bớt vất vả, diễn viên thuê người chăm mẹ già trên giường bệnh. Chị nói sức khỏe suy giảm nhưng vẫn duy trì tinh thần lạc quan, không muốn các con phải lo lắng.

Lê Giang đón tuổi 53 hôm 11/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lê Giang, trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, chị gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy. Năm 2008, chị gây chú ý khi tham gia phim truyền hình Cô gái xấu xí.

Sau thành công của Bố già, Trấn Thành giao diễn viên đóng chính trong Nhà bà Nữ (2023) - phim đầu tay anh tự đạo diễn. Dự án giúp chị đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Ngôi sao xanh. Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng) - phim Lê Giang đóng vai phụ - cũng vượt mốc 100 tỷ đồng dịp Tết 2023. Năm nay, sau các phim Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma, Lê Giang trở thành gương mặt nữ tham gia nhiều dự án "trăm tỷ" nhất (sáu phim). Diễn viên trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, trong đó một lần với danh hài Duy Phương.

Diễn xuất của Lê Giang trong "Nhà bà Nữ" Diễn xuất Lê Giang trong phim "Nhà bà Nữ". Video: YouTube Galaxy play

Hoàng Dung