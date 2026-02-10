Dàn sao đóng phim 18+ của Trấn Thành

Ca sĩ LyLy là một trong hai nữ chính của tác phẩm ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Cô vào vai Hải Linh - MC nổi tiếng với talkshow Chị Bờ Vai. Nhân vật có cuộc sống trong mơ với sự nghiệp thành đạt. Ồn ào bắt đầu khi Hải Linh nghi ngờ hôn nhân của cô và Thế Phong (Vĩnh Đam) bị người khác xen vào. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai của Trấn Thành dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), bên cạnh phim Mai.



Trấn Thành mời LyLy vào dự án sau cơ duyên hợp tác trong show Em xinh say hi 2025. Anh đánh giá cao giọng ca 30 tuổi ở độ nhạy cảm, tư duy trưởng thành. Sau khi chọn được dàn diễn viên, đạo diễn mời biên kịch Trác Thúy Miêu trò chuyện, giúp họ hiểu thêm về kỹ năng thoại, lấy tâm lý nhân vật.