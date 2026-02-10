Dàn sao đóng phim 18+ của Trấn Thành

Ca sĩ LyLy là một trong hai nữ chính của tác phẩm ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Cô vào vai Hải Linh - MC nổi tiếng với talkshow Chị Bờ Vai. Nhân vật có cuộc sống trong mơ với sự nghiệp thành đạt. Ồn ào bắt đầu khi Hải Linh nghi ngờ hôn nhân của cô và Thế Phong (Vĩnh Đam) bị người khác xen vào. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai của Trấn Thành dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), bên cạnh phim Mai.
Trấn Thành mời LyLy vào dự án sau cơ duyên hợp tác trong show Em xinh say hi 2025. Anh đánh giá cao giọng ca 30 tuổi ở độ nhạy cảm, tư duy trưởng thành. Sau khi chọn được dàn diễn viên, đạo diễn mời biên kịch Trác Thúy Miêu trò chuyện, giúp họ hiểu thêm về kỹ năng thoại, lấy tâm lý nhân vật.
LyLy gây sốt ở thảm đỏ ra mắt phim Thỏ ơi cuối tháng 1, thu hút hàng triệu lượt xem. Video: Nhân vật cung cấp
Pháo, 23 tuổi, vào vai Nhật Hạ - cô gái mang mặt nạ thỏ, được cho là người gây nên mâu thuẫn tình ái trong phim. Trấn Thành nói dù rapper chưa từng đóng phim điện ảnh, anh đặt niềm tin ở cô. "Nhiều người nghĩ Pháo nổi loạn nhưng ít ai thấy được sự đằm thắm, có phần yếu đuối bên trong cô ấy", nhà sản xuất cho biết.
Văn Mai Hương đóng Hải Lan - chị của Hải Linh. Trong trailer, nhân vật tính tình bộc trực, có phần chua ngoa. Cô vốn thân thiết với em gái, song mối quan hệ dần rạn nứt khi Hải Linh cố gắng khuyên chị chia tay người chồng tệ bạc.
Trailer phim Thỏ ơi. Video: Đoàn phim cung cấp
Trấn Thành vào vai phụ - bạn trai cũ của Nhật Hạ. Vì cố hàn gắn lại mối quan hệ, anh có nhiều hành động bạo lực với cô. Đạo diễn nói ban đầu, anh không dự định diễn xuất vì muốn toàn tâm cho vai trò chỉ đạo. Võ Điền Gia Huy - diễn viên từng được nhắm đến cho vai này - bất ngờ từ chối, do đó Trấn Thành phải giảm cân cấp tốc để đóng thay.
Vĩnh Đam - gương mặt mới của showbiz - đóng vai chồng của Hải Linh, một doanh nhân lịch lãm. Anh 22 tuổi, cao 1,92 m, từng đoạt danh hiệu nam vương một trường đại học tại TP HCM. Năm 2023, anh gây tranh cãi vì phát ngôn kỳ thị LGBT, sau đó xin lỗi khán giả, cho rằng bản thân thiếu kiềm chế cảm xúc.
Quốc Anh - nam chính Bộ tứ báo thủ, phim Tết 2025 của Trấn Thành - trở lại với vai Ngọc Sơn, chồng của Hải Lan, có sở thích ăn chơi.
TikToker Ngọc Nguyễn (hàng sau, trái) - 40 tuổi - đóng vai thành viên hội chị em thân thiết của Hải Linh, Hải Lan. Năm 2024, cô gây ấn tượng với vai người hàng xóm thẳng thắn, tốt tính trong Mai - phim từng đoạt kỷ lục doanh thu 520 tỷ đồng của Trấn Thành. Năm 2025, cô tiếp tục đóng Bộ tứ báo thủ nhưng bị đạo diễn cắt hết phân đoạn để đảm bảo thời lượng.
Ca sĩ Ali Hoàng Dương (phải) và rapper Pháp Kiều đóng trợ lý của nữ chính. Cả hai từng tham gia show Anh trai say hi do Trấn Thành làm MC, có mối quan hệ thân thiết với anh ngoài đời.
Poster phim Thỏ ơi. Trấn Thành nói dù phải đối đầu với nhiều tác phẩm như Nhà ba tôi một phòng - Trường Giang, Mùi phở - nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang, Báu vật trời cho - Tuấn Trần, Phương Anh Đào, anh không lo lắng vì quan niệm mùa phim Tết như một hội chợ với nhiều gian hàng, khán giả lựa chọn theo sở thích. Anh không kỳ vọng lập kỷ lục doanh thu, chỉ mong "lời một ít" để có vốn làm phim tiếp.
Trấn Thành và dàn sao ra mắt phim Tết Thỏ ơi cuối tháng 1 ở TP HCM. Video: Mai Nhật
Mai Nhật
Ảnh: Đoàn phim cung cấp