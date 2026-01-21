Anh Tú Atus đóng cặp người đẹp 18 tuổi

Anh Tú Atus, 33 tuổi, cùng người đẹp Minh Anh đóng trong "Nhà ba tôi một phòng" - phim Tết Bính Ngọ do Trường Giang đạo diễn.

Diễn viên đóng nam chính - Phát, người yêu của An (Minh Anh) trong tác phẩm tình cảm gia đình. Đôi nhân vật bí mật hẹn hò vì ông Thạch (Trường Giang) cấm con gái yêu đương ở tuổi mới lớn. Sợ con bị lừa gạt, ông lập kế hoạch theo dõi, từ đó vướng vào nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Vai của Anh Tú Atus đảm nhận tuyến tình cảm, đồng thời góp phần tạo nên nhiều mâu thuẫn trong gia đình ông Thạch. Câu chuyện của An và Phát mang màu sắc Gen Z - hồn nhiên, vụng về nhưng chân thành, từ đó làm bật lên sự đối lập giữa thế giới con cái và cha mẹ. "Tôi muốn gửi gắm thông điệp: sự kiểm soát đôi khi xuất phát từ yêu thương nhưng dễ tạo nên khoảng cách", đạo diễn Trường Giang nói.

Anh Tú tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, lần đầu diễn xuất trong phim ngắn Hà Nội, em yêu anh (đạo diễn Luk Vân). Năm 2016, anh góp mặt trong 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, đóng cùng Harry Lu và Midu. Anh dần tham gia nhiều phim điện ảnh hơn như Cua lại vợ bầu (2019), Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử (2021), Siêu lừa gặp siêu lầy (2023), Gặp lại chị Bầu (2024), tham gia show thực tế Anh trai say hi. Anh Tú kết hôn cùng diễn viên Diệu Nhi năm 2022, sau gần 10 năm gắn bó.

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, từng tham gia một số phim như Chạy đi rồi tính (đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân), Siêu trộm (đạo diễn Hàm Trần). Hồi tháng 4/2025, cô nổi tiếng qua phim Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ với vai Nga - thiếu nữ mất tích bí ẩn.

Diễn viên Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh trong "Nhà ba tôi một phòng". Ảnh: Huy Trần

Ở tác phẩm mới, Trường Giang giữ ba vai trò, gồm đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên. Phim xoay quanh hai cha con sống trong căn hộ chật hẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, ông miệt mài mưu sinh bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành thời trang - lĩnh vực cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt, bắt nguồn từ những bất đồng trong lối sống giữa hai thế hệ.

Ngoài phim của Trường Giang, rạp Việt dịp Tết Bính Ngọ sôi động với nhiều tác phẩm công chiếu. Thỏ ơi - phim tâm lý, chính kịch của Trấn Thành - quy tụ dàn diễn viên như ca sĩ Lyly, Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, rapper Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương. Mùi phở đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào đóng chính, xoay quanh chuyện tình của người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung.

Mai Nhật