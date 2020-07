Dàn sao đi xem phim võ thuật Việt

Ngô Thanh Vân diện phong cách menswear tại buổi công chiếu phim. Cô đến mừng đạo diễn Phan Anh, võ sĩ Peter Phạm - vai chính - cùng nhiều cascadeur (diễn viên đóng thế) thân quen trong đoàn.

Ngô Thanh Vân dành nhiều tâm huyết cho dòng phim võ thuật Việt. Sau khi đóng phim "Dòng máu anh hùng" (2007) cùng Johnny Trí Nguyễn, cô theo đuổi nhiều dự án hành động. Năm 2019, phim "Hai Phượng" do cô sản xuất và đóng chính thu về hơn 200 tỷ đồng. Gần đây, cô đóng cạnh minh tinh Charlize Theron trong phim hành động, giả tưởng "The old guards".