Dàn sao ca hát, catwalk khuấy động đám cưới Minh Tú

Đàm Vĩnh Hưng hát tặng Minh Tú liên khúc "Anh lo cho em hết", "Lâu đài tình ái", "(You're) My Love, (You're) My Life".

Khoảnh khắc Minh Tú vào lễ đường và khóc khi nói về gia đình

Khoảnh khắc Minh Tú bước vào lễ đường và khóc khi nhắc về bố. Video: Đình Yên

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như "Hoa hậu giang hồ" (2019), "Bố già" (2021), "Người tình" (2022).

Chồng cô là Christopher, người Đức, hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021.