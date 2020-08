Dàn sao 'A Little Thing Called Love' sau 10 năm

Baifern Pimchanok từng vướng ồn ào nghiện hút, trong khi Mario Maurer giữ gìn hình ảnh sau thành công với phim "A Little Thing Called Love".

A Little Thing Called Love (Mối tình đầu) từng gây sốt phòng vé Thái Lan khi ra mắt hồi tháng 8/2010. Phim là câu chuyện về Nam (Baifern Pimchanok), cô nàng 14 tuổi có ngoại hình không bắt mắt, phải lòng hot boy khóa trên tên Shone (Mario Maurer). Do mặc cảm ngoại hình, Nam giữ tình cảm trong lòng mà không cho Shone biết. Với sự giúp đỡ của bạn bè, Nam dần lột xác và chiếm trọn trái tim Shone.

Kỷ niệm 10 năm phim công chiếu, trên trang cá nhân, Baifern Pimchanok, Mario Maurer đăng tải hình ảnh về phim, thu hút hàng triệu lượt like và hàng nghìn bình luận.

Trailer phim "A Little Thing Called Love" Trailer phim "A Little Thing Called Love". Video: Youtube.

Baifern Pimchanok

Baifern hóa thân Nam khi 17 tuổi - vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh của cô. Diễn viên ghi điểm nhờ ngoại hình xinh đẹp, lối diễn tự nhiên, linh hoạt. Thành công của phim đưa tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao. Baifern đoạt "Nữ chính xuất sắc" ở giải điện ảnh Chalermthai. Theo Bangkok Post, tên tuổi cô nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Philippines. Sau đó, cô tham gia loạt phim như: Love Summer, Suddenly It's Magic, Cat A Wabb...

Khi đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp, cô vướng loạt bê bối đời tư. Năm 2013, Baifern bị đồn sử dụng ma túy. Cô sau đó đi tu vì không chịu nổi áp lực dư luận. Năm 2016, cô bị đài Channel 7 - đơn vị quản lý - chấm dứt hợp đồng. Năm 2017, bức ảnh ghi lại cảnh ân ái trong xe hơi của một cô gái được cho là Baifern lan truyền trên mạng. Diễn viên sau đó phủ nhận và kiện kẻ tung tin đồn. Tuy nhiên, sự việc khiến cô bị khán giả tẩy chay, phải ngừng hoạt động một thời gian.

Trailer phim 'Friend Zone' Trailer phim "Friend Zone" Baifern Pimchanok do đóng chính. Video: Youtube.

Cuối năm 2017, cô quay trở lại làng giải trí với Lhong Fai (Ngọn lửa đam mê) và Secret Garden - làm lại từ tác phẩm cùng tên của Hàn Quốc do Hyun Bin đóng chính. Năm 2019, cô gây tiếng vang với vai chính trong phim điện ảnh Friend Zone. Tác phẩm thu về 4,09 triệu baht (hơn 54 tỷ đồng) chỉ sau gần một tuần công chiếu. Ở mảng truyền hình, cô thu hút nhờ vai chuyển giới, cướp chồng trong Chiếc lá cuốn bay. Theo Nine Entertain, Baifern Pimchanok hiện trở về thời kỳ đình cảo, đắt show quảng cáo, sự kiện.

Mario Maurer

Vào vai Shone, Mario Maurer khiến nhiều khán giả yêu mến bởi gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng. Thành công của phim giúp anh nổi tiếng ở Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Năm 2013, tài tử sinh năm 1988 tiếp tục gây sốt màn ảnh châu Á với vai Mark trong phim hài kinh dị Tình người duyên ma, đóng cặp Mai Davika. Theo Nine Entertain, tác phẩm có doanh số cao nhất phòng vé Thái năm 2013 với 33 triệu USD. Mario là con cưng của các đạo diễn và là cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé. Nhiều năm qua, anh liên tiếp tham gia phim: Lời nguyền của quỷ, Ánh dương tình yêu, Tình yêu duy nhất, Trò chơi vương quyền, Hẹn ước tình yêu, Công tử về vườn...

Mario Maurer Mario Maurer trong buổi chụp hình quảng cáo. Video: Instagram.

Mang vẻ đẹp lai ba dòng máu Thái, Đức và Trung Quốc, tài tử thường xuyên có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler - trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Anh còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu. Trang cá nhân của Mario hiện có 7,6 triệu lượt theo dõi. Mario từng có mối tình 10 năm với MC, diễn viên Gubgib Sumontip (2003-2013). Từ năm 2014 đến nay, anh bị đồn hẹn hò ca sĩ Junji Junpitakchai, kém ba tuổi.

Acharanat Ariyaritwikol

Acharanat Ariyaritwikol hóa thân Top - bạn thân của Shone và phải lòng Nam nhưng không được đáp lại. Sau thành công của phim, anh tham gia Thongsook 13 (2013), Cô vịt xấu xí (2015)... đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: MC, người mẫu, nhiếp ảnh... Sau đó, anh chuyển hướng sang làm VJ (Video jockey) - người dẫn chương trình trên các video của đài GNM. Năm 2016, Acharanat Ariyaritwikol vướng bê bối hành hung tài xế xe máy vì va chạm vào chiếc Mini Cooper của anh. Thậm chí, diễn viên còn bắt tài xế phải quỳ lạy xe của mình. Anh sau đó bị điều tra, phải xin lỗi nạn nhân và bị công ty sa thải.

Từ đó đến nay, Acharanat Ariyaritwikol kín tiếng đời tư. Anh sinh năm 1988, tốt nghiệp đại học Chulalongkorn. Trên trang cá nhân, anh thi thoảng khoe ảnh đời thường bên gia đình, du lịch cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống.

Sudarat Butrprom

Sudarat Butrprom hóa thân cô giáo dạy tiếng Anh tên In hài hước, dễ thương. Cô sinh năm 1979, là diễn viên hài hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Không có ngoại hình đẹp, diễn viên ghi điểm ở lối diễn tự nhiên, hóa thân đa dạng trong loạt phim Sudkate Salateped, Tukky, jaoying khaai gop, 30+ Soht On Sale, Oh! My Ghost...

Mildy Paweena Rojjindangam

Mildy Paweena Rojjindangam đóng Cheer, cô nàng có ngoại hình mũm mĩm, bạn thân của Nam. 10 năm sau thành công của phim, diễn viên sinh năm 1993 thay đổi nhiều về ngoại hình. Cô giảm cân, cải thiện làn da, phong cách thời trang. Diễn viên chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, chuyên đảm nhận tuyến vai phụ trong loạt phim Secret Love, Kiss Me...

Phone Yanika Thongprayoon

Phone Yanika Thongprayoon hóa thân Cake Mamuang, cô nàng xinh đẹp nhưng đầy mưu mô và luôn tìm cách đối đầu với Nam.

Ngoài đời, diễn viên được yêu mến nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình hoàn hảo. Diễn viên sinh năm 1996, tốt nghiệp ngành truyền thông của Đại học Rangsit. Cô tham gia nhiều phim như King Naresuan, Nong mai rai borisut, Ký ức tình thù, Vũ điệu tử thần...

Mos Nisa Boonsantear

Mos Nisa Boonsantear đảm nhận vai Gie, thành viên trong nhóm bạn thân của Nam. Cô gây ấn tượng với tạo hình đen nhẻm và mái tóc cắt nham nhở. Sau bộ phim, cô tham gia vai phụ trong Yes or No 2 (2012) rồi tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Cô hiện thay đổi nhiều về ngoại hình, theo đuổi phong cách tomboy, cá tính.

Sasiprapa Thanuchawiwat

Sasiprapa Thanuchawiwat trong vai Nim, bạn thân của Nam. Trái ngược tạo hình trên phim, ngoài đời Sasiprapa được khen ngợi nhờ gương mặt xinh đẹp, phong cách thời trang điệu đà. Cô rút lui khỏi làng giải trí, hiện du học tại Nhật Bản.

Hiểu Nhân

Ảnh: Instagram