Đan Quyết: 'Chưa phá PR vì theo đuổi marathon lâu dài'

Chân chạy phong trào hai năm chưa phá kỷ lục cá nhân (PR) do theo đuổi sự ổn định thay vì chỉ tập trung hướng đến những con số thống kê không nhiều ý nghĩa.

Sau chức vô địch giải chạy đêm TP HCM 2024, Đan Quyết tiếp tục tham gia VnExpress Marathon Huế ngày 21/4. Chân chạy phong trào hướng đến mục tiêu vô địch dù phải cạnh tranh với rất nhiều tên tuổi của đội tuyển và quốc tế. Trước thềm giải đấu, Đan Quyết chia sẻ với VnExpress về quá trình chuẩn bị và những kỳ vọng trong tương lai.

- Chức vô địch giải chạy đêm TP HCM cách đây hơn một tháng có ý nghĩa thế nào với anh?

- Sau rất nhiều lần về nhì tại các giải trong hệ thống VnExpress Marathon, tôi thật sự hạnh phúc khi có thể đăng quang. Ý nghĩa hơn khi chức vô địch diễn ra ngay trên sân nhà. Cảm xúc tôi như vỡ òa. Khi về đích tôi muốn tri ân tất cả những người ở bên cạnh, đồng hành suốt thời gian qua như vợ - Phạm Nga, các đồng đội tại Vạn Phúc Runners. Chức vô địch như liều thuốc giúp tôi tự tin hơn hướng tới các giải đấu sau này.

Đan Quyết có mặt tại khu expo VM Huế ngày 20/4. Ảnh: Thi Quân

- Cùng ngày 21/4 có rất nhiều giải đấu khắp cả nước. Vì sao anh chọn thi đấu tại VnExpress Marathon Huế?

- Nhiều năm qua, tôi luôn đánh giá cao công tác tổ chức của VnExpress Marathon về cả đường đua, khâu hỗ trợ, tiếp nước, hình ảnh, hệ thống giải thưởng. Đặc biệt, đường đua luôn được đảm bảo an toàn với cách phân luồng tốt, nhiều trạm nước, tình nguyện viên cổ vũ rất hăng.

Với Huế, địa phương này luôn khiến tôi ấn tượng, lưu luyến với cảnh quan đẹp, con người thân thiện. Bất cứ lúc nào tôi đến đây cũng thấy mọi người nồng nhiệt với marathon. Giải cũng đổi mới toàn bộ đường đua nên tôi thấy thú vị, muốn chinh phục thử cầu Đập Đá. Tôi chỉ có chút lo lắng về đoạn đường Võ Văn Kiệt mọi năm thiếu ánh sáng. Hy vọng năm nay điều này sẽ được khắc phục.

Mỗi năm, VnExpress Marathon Huế luôn thu hút số lượng lớn runner, trong đó có những chân chạy hàng đầu. Năm nay, tôi sẽ chạy cùng Nguyễn Văn Lai, Quốc Anh, Tiến Luyện và cả những VĐV từ châu Phi. Anh Lai vô địch năm ngoái với thành tích rất cao. Còn lại đều là những đối thủ rất mạnh trong khi VĐV ngoại quốc là ẩn số. Dự đoán ngày đua sẽ diễn ra rất căng thẳng, hấp dẫn. Việc thi đấu với họ cho tôi nhiều động lực, quyết tâm. Tôi sẽ thi đấu hết mình.

- Anh chuẩn bị thế nào cho giải đấu này?

- So với mọi năm, Huế nóng hơn nhiều. Năm ngoái, tôi chạy dưới mưa, chỉ khoảng 20 độ C. Còn bây giờ dự báo ngày đua sẽ khoảng 28 - 29 độ C. Điều này là thử thách lớn phần nào có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, tôi không quá lo lắng vì từ đầu năm đã tập luyện và tham gia nhiều giải đấu có thời tiết tương tự tại TP HCM, Phú Yên. Chế độ tập của tôi được duy trì ổn định suốt hơn một năm qua. Tích lũy mỗi tháng là 500km với đầy đủ các bài tempo, longrun, interval,....

Tôi đến Huế sớm hai ngày để làm quen điều kiện thi đấu, xem thử đường đua. Tôi đang có tinh thần tốt, có nhiều động lực để chinh phục những mục tiêu. Tôi xem thi đấu và đạt thành tích cao là những món quà cho vợ và cho đứa con đầu lòng sắp chào đời.

- Vì sao trong hơn hai năm qua anh vẫn chưa có thêm kỷ lục cá nhân?

- Tôi lập PR 2 tiếng 37 phút 28 giây vào tháng 3/2022. Tính ra đã hơn hai năm chưa có thêm kỷ lục mới. Tháng 11 năm ngoái, tôi tiệm cận con số này khi đạt 2 tiếng 37 phút 37 giây khi tham gia một giải ở Hạ Long.

Nhìn tổng thể, thành tích tôi chưa bứt phá nhưng rất ổn định. Hai năm qua, tôi chạy 32 giải full marathon và hàng chục giải half marathon. Trung bình mỗi tháng tôi đều tham gia 2 - 3 giải và thành tích luôn được đảm bảo. Đây là điều tôi theo đuổi. Tôi muốn cơ thể luôn ở thể trạng, sức khỏe, tốc độ, sức bền ổn định chứ không tập trung đẩy thành tích lên cao. Tham gia một giải đấu, tôi luôn đánh giá điều kiện thi đấu, tình trạng bản thân để có chiến thuật tối ưu.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi không muốn có thêm PR vì đây là điều mọi runner đều khao khát. Tôi vẫn đang tích cực tập luyện, tích lũy dài ngày để hướng đến mục tiêu sub 2:30 khi tham gia Chicago Marathon vào tháng 10. Từ đây đến giải còn nửa năm, đủ để tôi đạt mọi yếu tố cần thiết.

Đan Quyết tham gia giải chạy đêm TP HCM 2024. Ảnh: VM

- Anh kỳ vọng điều gì ở VnExpress Marathon Huế 2024?

- Tôi đến Huế với tâm thế thoải mái và tự tin. Mục tiêu tất nhiên vẫn là hướng đến vị trí trong top 3 chung cuộc. Tôi thích cảm giác chạy ở Huế, ngắm nhìn đường phố, sự cổ kính, người dân cổ vũ hai bên đường nên sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc.

Ngoài thi đấu, tôi cũng dành thời gian gặp gỡ nhiều bạn bè, tranh thủ ăn nhiều món ngon vì đây là địa phương có ẩm thực rất đa dạng, đặc sắc. Tôi hy vọng bản thân và 8.000 người tham gia đều có những trải nghiệm vui vẻ, ấn tượng khi đến Huế dịp này.

Hoài Phương