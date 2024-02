Dân quân Iraq tuyên bố tập kích loạt căn cứ Mỹ

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq tuyên bố tấn công hàng loạt sân bay ở Iraq và Syria, nơi đóng quân của nhiều binh sĩ Mỹ.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRI) hôm nay tuyên bố đã triển khai máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân al-Harir ở tỉnh Erbil, miền bắc nước này. "Đây là động thái nhằm tiếp tục chống lại lực lượng Mỹ chiếm đóng Iraq và khu vực, cũng như phản ứng với chiến dịch tàn sát người dân ở Dải Gaza do Israel thực hiện", thông cáo của IRI có đoạn viết.

Hãng tin Al Jazeera trước đó thông báo các nhóm dân quân thân Tehran cũng tập kích tên lửa nhằm vào căn cứ al-Tanf ở Syria.

Trực thăng Mỹ đậu tại căn cứ không quân ở tỉnh Erbil trong bức ảnh đăng tháng 11/2023. Ảnh: Rudaw

Loạt vụ tập kích xảy ra vài giờ sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, nhằm trả đũa vụ tấn công căn cứ tại Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và 34 người bị thương hồi tuần trước.

Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

IRI là liên minh có mặt nhiều nhóm dân quân thân Iran. Các nhóm thuộc liên minh này đã tiến hành hơn 150 vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và đơn vị Mỹ tại Iraq và Syria trong hơn ba tháng qua, kể từ khi chiến sự nổ ra tại Dải Gaza.

Al-Harir là nơi đóng quân của nhiều loại máy bay hiện đại thuộc lục quân và Bộ tư lệnh Đặc nhiệm không quân Mỹ.

Căn cứ do Mỹ xây dựng tại al-Tanf được coi là vị trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực vì nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq. Đây cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria bên ngoài khu vực phía bắc do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Vũ Anh (Theo Reuters, Al Jazeera)