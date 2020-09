Dàn người đẹp đa phong cách trên thảm đỏ Venice

Đạo diễn người Hong Kong - Hứa An Hoa - chọn suit và sneakers đồng bộ đen. Năm nay, bà được trao giải "Thành tựu trọn đời". Hứa An Hoa bước vào sự nghiệp làm phim với tác phẩm "The Secret" (1979). Bà được coi là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu điện ảnh Làn sóng mới Hong Kong. Ở tuổi 73, bà có trong tay 26 phim truyện, hai phim tài liệu và hàng loạt phim ngắn, sáu giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho "Phim hay nhất", sáu giải "Đạo diễn xuất sắc".