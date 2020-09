Cate Blanchett diện đồ cũ lên thảm đỏ

Minh tinh Cate Blanchett diện lại đồ cũ ở Liên hoan phim Venice 2020 để tránh lãng phí.

Lần thứ hai làm trưởng ban giám khảo một liên hoan phim quan trọng sau Cannes năm 2018, Cate Blanchett chọn mặc lại trang phục cô yêu thích.

Áo của Alexander McQueen được diễn viên mặc ở Venice 2020 (trái) và Bafta 2016. Ảnh: AFP, REX.

Hôm khai mạc, cô mặc đầm xanh của Esteban Cortazar. Thiết kế được Blanchett diện lần đầu tiên vào năm 2015 khi tham dự buổi ra mắt "Carol" tại liên hoan phim BFI London. Ngày thứ hai ở Venice, cô diện áo thêu bất đối xứng của Alexander McQueen với quần âu. Chiếc áo từng được cô chọn khi tới thảm đỏ Bafta 2016, phối chân váy lông vũ.

Cate Blanchett diện đầm xanh của Esteban Cortazar ở Venice 2020 (trái) và BFI London 2015. Ảnh: AFP, Hawtcelebs.

Theo Independent, Blanchett đang nỗ lực để bảo vệ môi trường, ủng hộ thời trang bền vững. Việc tái sử dụng đồ cũ nhằm giảm thiểu lượng rác thải của ngành công nghiệp thời trang. Ngoài thúc đẩy tính bền vững, Blanchett cũng quyên góp tất cả trang phục cô mặc tại liên hoan phim năm nay cho Chic Relief - tổ chức phi lợi nhuận do Stewart thành lập. Chic Relief đã hợp tác với Red Carpet Advocacy để tổ chức một cuộc đấu giá đồ vật của các nghệ sĩ. Tất cả số tiền thu được dùng quyên góp cho công ty giáo dục Facing History and Ourselves và UN Women.

Phong cách thảm đỏ của Cate Blanchett Phong cách thảm đỏ của Cate Blanchett. Video: WFC. Cate Blanchett sinh năm 1969 tại Australia. Cô từng hai lần giành Oscar với các phim The Aviator (2004) và Blue Jasmine (2013). Ngoài ra, cô bốn lần được đề cử Oscar, gần nhất là với vai chính trong phim Carol (2015). Ngoài khả năng diễn xuất, người đẹp luôn được đánh giá cao với gu thời trang đẳng cấp.

Họa Mi (theo Independent)