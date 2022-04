Dàn mỹ nhân mừng Đông Nhi ra MV mới

Nội dung MV lấy cảm hứng từ truyền thuyết liên quan đến hai nhân vật Mỵ Châu và Trọng Thủy. Phần ngoại truyện do Đông Nhi nghĩ ra, Mỵ Châu được hồi sinh bởi một nữ tộc bí ẩn. Họ giúp cô tập luyện, vùng lên chống lại người đàn ông phụ bạc, khẳng định bản lĩnh phụ nữ.

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl... Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). 13 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại MAMA 2015, "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" của EMA 2016... Cô kết hôn năm 2019 với Ông Cao Thắng, hiện có con gái Winnie, gần hai tuổi.