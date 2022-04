Đông Nhi ma mị trong MV mới

Ca sĩ Đông Nhi tung teaser MV "Đôi mi em đang u sầu" với phong cách ma mị, trở lại âm nhạc sau bốn năm lập gia đình.

Trong teaser phát hành tối 7/4, Đông Nhi để lưng trần, có nhiều hình xăm. Lấy bối cảnh một hang động, cô ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh có nhiều người vẽ lên lưng. Cảnh tranh đấu sau tấm rèm xuất hiện chớp nhoáng, các khung hình cận cảnh về hình xăm, chiếc vòng cổ, ánh mắt sắc lạnh của Đông Nhi... gây tò mò. Ca sĩ chỉ giới thiệu một câu trong nhạc phẩm ở cuối video, cách hát luyến láy.

Tạo hình ma mị của Đông Nhi trong MV mới Teaser MV "Đôi mi em đang u sầu". MV sẽ phát hành ngày 23/4. Video: YouTube Đông Nhi Màu sắc MV mang tính huyền bí với hai gam đen, trắng do giám đốc sáng tạo Alex Fox đảm nhận. Ở poster tung sáng 7/4, Đông Nhi tiết lộ sản phẩm có sự tham gia diễn xuất của Noo Phước Thịnh - bạn thân hơn 10 năm của cô. Anh xuất hiện với tạo hình cổ trang, mặc trang phục tướng quân, cầm trên tay chiếc lông vũ. Noo Phước Thịnh diễn xuất trong MV mới của Đông Nhi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự án đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau bốn năm kết hôn. Thời gian qua, Đông Nhi dành thời gian chu toàn việc làm vợ, làm mẹ. Cô nói: "Đây là sản phẩm tâm huyết của tôi trong 14 năm ca hát. Từ khâu lên ý tưởng, sản xuất đến phát hành đều tốn rất nhiều thời gian".

Tạo hình của Đông Nhi trong MV mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh...Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). 13 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại MAMA 2015, "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" của EMA 2016... Tháng 12/2018, Đông Nhi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM.

Cô còn là quán quân Hòa âm ánh sáng 2015, huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017. Ca sĩ từng thử sức ở điện ảnh qua các phim Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Cô Ba Sài Gòn...

Cô kết hôn với Ông Cao Thắng tháng 12/2019 sau một thập niên gắn bó. Tháng 10/2020, nữ ca sĩ sinh con gái, đặt tên thân mật ở nhà là Winnie. Từ ngày có thêm thành viên mới, không khí gia đình cô luôn đầy tiếng cười. Đông Nhi thường vào bếp nấu nướng để giữ lửa hôn nhân. Ông xã cũng hay đỡ đần cô chăm sóc, nuôi dạy con.

Tân Cao