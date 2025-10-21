Dàn 'mỹ nam' của điện ảnh Việt

Trước Mưa đỏ, Steven nổi tiếng khi tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được mời casting nhiều phim. Do có chiều cao 1,78 m, thể hình săn chắc, anh thường gắn với thể loại hành động, võ thuật.

Hiện Steven đóng chính phim Trại buôn người của đạo diễn Toni Bảo Anh, dự án trong giai đoạn ghi hình. Với vai nạn nhân của một đường dây lừa đảo, diễn viên phải siết cân, giảm bốn, năm kg, đồng thời học khóa huấn luyện điều khiển bò ở Châu Đốc (An Giang) dưới sự giám sát của chuyên gia.