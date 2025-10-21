Dàn 'mỹ nam' của điện ảnh Việt

Cuối tháng 8, Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy), 34 tuổi, gây sốt khi đảm nhận vai trung úy Quang - sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa được giao nhiệm vụ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị - trong Mưa đỏ. Với anh, vai diễn là thử thách lớn, cần dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật và rèn luyện thể lực. Trước ngày ghi hình, anh tập bắn súng ở Củ Chi, luyện võ thuật liên tục suốt một tháng để thực hiện các cảnh giao chiến.
Trước Mưa đỏ, Steven nổi tiếng khi tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được mời casting nhiều phim. Do có chiều cao 1,78 m, thể hình săn chắc, anh thường gắn với thể loại hành động, võ thuật.
Hiện Steven đóng chính phim Trại buôn người của đạo diễn Toni Bảo Anh, dự án trong giai đoạn ghi hình. Với vai nạn nhân của một đường dây lừa đảo, diễn viên phải siết cân, giảm bốn, năm kg, đồng thời học khóa huấn luyện điều khiển bò ở Châu Đốc (An Giang) dưới sự giám sát của chuyên gia.
Cùng xuất hiện trong Mưa đỏ là Đỗ Nhật Hoàng, thủ vai chính là sinh viên Nhạc viện tên Cường. Nhân vật từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ, có nhiều cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý và thể lực, như đoạn các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn hay đấu võ ở cuối phim.
Sau khi nhận vai, Nhật Hoàng - vốn là người Khánh Hòa - dành thời gian luyện giọng Hà Nội, chỉnh nhịp thoại và nghiên cứu tư liệu về Thành cổ Quảng Trị. Anh trò chuyện với cựu chiến binh, người lớn tuổi trong gia đình để hiểu bối cảnh thời chiến.
Trailer Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng xuất hiện từ giây thứ 26. Video: Đoàn phim cung cấp
Nhật Hoàng, 28 tuổi, từng là vũ công trước khi tham gia diễn xuất. Năm 2024, anh xuất hiện trong phim Mai của đạo diễn Trấn Thành với vai người yêu cũ của nữ chính (Phương Anh Đào). Sau đó, Nhật Hoàng gây chú ý với vai Phúc trong Ngày xưa có một chuyện tình, do Trịnh Đình Lê Minh thực hiện.
Vài năm gần đây, Tuấn Trần trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. Sau thành công của Bố già (2021), anh tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua các phim tâm lý, xã hội như Nhà bà Nữ, gần nhất là Mang mẹ đi bỏ và Làm giàu với ma 2.
Với nhân vật Hoan trong Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần khơi gợi sự đồng cảm qua trường đoạn giằng xé nội tâm khi không thể chăm sóc người thân. Đạo diễn Mo Hong Jin đánh giá diễn viên có lối xử lý cảm xúc tốt, giúp nhân vật trở nên gần gũi với khán giả.
Trailer Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần đóng chính cùng Hồng Đào. Video: Đoàn phim cung cấp
Anh tên thật là Trần Duy Tuấn, 33 tuổi, bắt đầu gây chú ý với phim truyền hình Mùa oải hương năm ấy (2014). Khi góp mặt trong Đất rừng phương Nam và Mai, anh từng vướng nghi ngờ được ưu ái nhờ mối quan hệ với Trấn Thành. Tuy nhiên, Trấn Thành nói việc lựa chọn diễn viên là quyết định của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người từng đánh giá Tuấn Trần là diễn viên nghiêm túc, luôn nỗ lực đáp ứng yêu cầu của đoàn.
Hiện anh ghi hình Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn, đánh dấu sự tái hợp của Tuấn Trần và "người tình màn ảnh" Phương Anh Đào sau Mai (2024). Phim dự kiến khởi chiếu vào mùng Một Tết Bính Ngọ 2026.
Quốc Trường, 37 tuổi, quê Cần Thơ, được biết đến qua phim truyền hình Về nhà đi con, Gạo nếp gạo tẻ. Năm 2022, anh gây chú ý với khán giả trong dự án điện ảnh Bẫy ngọt ngào với vai người chồng bạo hành, đóng cùng Bảo Anh, Minh Hằng. Diễn viên có lượng fan nữ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, phong thái chững chạc, thường vào vai người đàn ông nội tâm, mang màu sắc đời thường.
Trong năm nay, diễn viên ra mắt hai dự án gồm Út Lan: Oán linh giữ của và Chị ngã em nâng. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực.
Khoảng một năm nay, Thanh Sơn trở lại với điện ảnh sau thời gian dài tập trung cho phim truyền hình. Giữa tháng 9, anh đóng vai Bình - cảnh vệ hàng không bản lĩnh trong Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Lần đầu thử sức ở thể loại hành động, Thanh Sơn cho biết hào hứng vì được trải nghiệm vai diễn mới, là cơ hội lớn trong nghề.
Diễn viên 34 tuổi, lần đầu gây chú ý khi vào vai Long trong Mùi cỏ cháy (2012), đồng thời ghi dấu với nhiều vai chính diện trên màn ảnh nhỏ như series Nàng dâu order (2019), Tình yêu và tham vọng (2020), Gia đình mình vui bất thình lình (2023). Đầu năm, anh "chào sân" phía Nam với phim điện ảnh Yêu nhầm bạn thân. Tháng 11, Thanh Sơn sẽ đóng chính một bộ phim truyền hình, tác phẩm gồm 18 tập, thuộc thể loại giả tưởng.
Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, 30 tuổi, ghi dấu với nhiều phim độc lập lẫn thương mại như Sài Gòn trong cơn mưa, Ngày xưa có một chuyện tình - chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh. Với kinh nghiệm biểu diễn, từng thi The Voice 2018, anh gây chú ý khi vào vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong Em và Trịnh (2022). Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói chọn anh vì cảm nhận được tố chất nghệ sĩ lúc nghe Avin Lu đàn và hát trong buổi thử vai. Khi xem video casting, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em nhạc sĩ - khóc vì thấy diễn viên có nhiều nét giống người anh quá cố.
Liên Bỉnh Phát, 35 tuổi, là sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc) nhờ vai bác sĩ trong series The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y). Trong nước, anh có vai điện ảnh đầu tiên - Dũng "thiên lôi" - trong Song Lang (2018). Năm nay, anh tái hợp đạo diễn Leon Quang Lê với phim điện ảnh Quán Kỳ Nam, dự kiến ra rạp cuối tháng 11.
Ngoài diễn xuất, anh được yêu thích khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Running Man Vietnam các năm 2020, 2021, 2025. Anh chiếm cảm tình nhờ màu sắc riêng trong dàn nghệ sĩ, có tính cách chân thành, hay che chở cho các thành viên. Diễn viên còn thử sức ca hát ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tham gia show trải nghiệm thực tế nhập vai Chiến sĩ quả cảm.
Teaser Quán Kỳ Nam, có Liên Bỉnh Phát đóng cặp Đỗ Thị Hải Yến. Video: Đoàn phim cung cấp
Đào Duy Bảo Định, 31 tuổi, quê Khánh Hòa, thu hút với vai Sửu - con trai của Long (Thái Hòa) - trong Tử chiến trên không. Dù là vai phụ, nhân vật gây chú ý nhờ khắc họa sự yếu đuối qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt.
Trước khi đến với diễn xuất, Bảo Định có thời gian làm bartender rồi chuyển sang công việc văn phòng, nhân viên ngân hàng. Anh từng tham gia một số dự án độc lập và phim ngắn, được đồng nghiệp nhận xét là diễn viên nghiêm túc, chịu khó tìm tòi cách thể hiện nhân vật.
Bảo Định nói về quá trình nhập vai trong phim Tử chiến trên không. Video: Đoàn phim cung cấp
Trần Ngọc Vàng, 27 tuổi, quê Ninh Thuận, từng đoạt giải Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, mở ra cơ hội tham gia các phim Giấc mơ của mẹ, Người mặt trời và Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Gần đây, anh hóa thân Toàn trong Yêu nhầm bạn thân và cơ phó Khanh ở Tử chiến trên không, đều đóng cặp Kaity Nguyễn. Trần Ngọc Vàng cho biết vai Khanh là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, giúp anh được công chúng biết đến nhiều hơn.
