Liên Bỉnh Phát - từ phục vụ nhà hàng đến ngôi sao màn ảnh

Năm 2018, anh có vai điện ảnh đầu tiên trong Song Lang của đạo diễn Leon Quang Lê. Phim lấy cảm hứng từ bộ môn cải lương, mở đầu với quá khứ nhân vật Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng). Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nhạc dân tộc, do thời cuộc trở thành kẻ đòi nợ thuê.



Trước khi đến với màn ảnh, diễn viên từng theo học ngành du lịch. Thời sinh viên, anh phục vụ quán cà phê, nhà hàng, đi múa trong các đội khánh tiết để mưu sinh. Để tăng vốn tiếng Anh, anh xin làm ở quán phố Bùi Viện. Cuối năm 2014, anh vào làm một công ty du lịch với mức lương bảy triệu đồng mỗi tháng.