Liên Bỉnh Phát - từ phục vụ nhà hàng đến ngôi sao màn ảnh

Tối 18/10 tại Đài Loan (Trung Quốc), anh chiến thắng hạng mục "Best Actor" nhờ vai bác sĩ trong series phim The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y). Mặc áo dài lên sân khấu, Liên Bình Phát cho biết ngỡ ngàng khi trở thành diễn viên Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung suốt 60 năm tổ chức. Anh nói biết ơn ban tổ chức, xem đây là thành tựu đáng nhớ suốt bảy năm vào nghề diễn.
Năm 2018, anh có vai điện ảnh đầu tiên trong Song Lang của đạo diễn Leon Quang Lê. Phim lấy cảm hứng từ bộ môn cải lương, mở đầu với quá khứ nhân vật Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng). Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nhạc dân tộc, do thời cuộc trở thành kẻ đòi nợ thuê.
Trước khi đến với màn ảnh, diễn viên từng theo học ngành du lịch. Thời sinh viên, anh phục vụ quán cà phê, nhà hàng, đi múa trong các đội khánh tiết để mưu sinh. Để tăng vốn tiếng Anh, anh xin làm ở quán phố Bùi Viện. Cuối năm 2014, anh vào làm một công ty du lịch với mức lương bảy triệu đồng mỗi tháng.
Liên Bỉnh Phát nói thử vai cho phim Song Lang là bước ngoặt trong đời anh. Đóng cùng Isaac - vai kép hát Linh Phụng, diễn viên thể hiện nét phức tạp trong tính cách, vừa ngang tàng, thô lỗ, vừa có ánh mắt giàu tình cảm.
Trailer phim Song Lang. Video: Đoàn phim cung cấp
Vai diễn giúp anh có cúp quốc tế đầu tiên ở Liên hoan phim Tokyo, Nhật Bản năm 2018, với giải "Tokyo Gemstone" - dành cho các diễn viên điện ảnh triển vọng. Song Lang còn đoạt giải "Phim xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam năm 2019, đưa Liên Bỉnh Phát trở thành gương mặt sáng giá, được đông đảo đạo diễn chú ý.
Diễn viên có vai truyền hình đầu tiên với nhân vật thượng úy Mark, trong Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt (2018) - đóng cùng Song Luân, Khả Ngân. Dù không nhiều phân cảnh, anh để lại ấn tượng với nét lạnh lùng, nam tính, ngoại hình cơ bắp.
Diễn viên đóng cặp Hoàng Yến Chibi trong phim hài - lãng mạn Ngôi nhà bươm bướm (Huỳnh Tuấn Anh đạo diễn) năm 2019. Phim xoay quanh đôi tình nhân đồng tính (Thành Lộc, Quang Minh đóng) cùng nuôi con trai (Liên Bình Phát đóng). Khi con chuẩn bị kết hôn, họ e ngại hoàn cảnh bản thân khiến nhà gái không hài lòng. Dù có nhiều diễn viên kỳ cựu, phim không gây tiếng vang về doanh thu lẫn chất lượng.
Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh, năm 2023, anh tham gia The Outlaw Doctor, đóng cùng Trương Quân Ninh - mỹ nhân Như Ý truyện. Nội dung xoay quanh một bác sĩ có tiếng tại Việt Nam, gác lại mọi dự án đến Đài Loan chăm sóc mẹ bệnh nặng. Không thể hành nghề y nơi xứ người, anh chấp nhận công việc tạp vụ ở bệnh viện và làm bác sĩ "chui", tích góp từng đồng.
Vai diễn giúp anh nhận được thiện cảm từ công chúng nước ngoài. Trang Drama Go viết: "Thể hiện của Liên Bỉnh Phát gần như hoàn hảo, mỗi ánh mắt đều cuốn hút khán giả".
Năm nay, anh tái hợp đạo diễn Leon Quang Lê với phim điện ảnh Quán Kỳ Nam - dự kiến ra rạp cuối tháng 11. Diễn viên đóng vai Khang - dịch giả ở TP HCM thập niên 1980. Anh gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) - một phụ nữ trung niên, cả hai vượt qua tuổi tác, hoàn cảnh để gắn kết.
Teaser Quán Kỳ Nam. Video: Đoàn phim cung cấp
Đạo diễn Quán Kỳ Nam gọi Liên Bỉnh Phát là "chàng thơ" khi chọn anh đóng chính trong phim mới. "Phát dạn dĩ, bộc lộ cá tính, tự tin và hoạt bát hơn. Đây là một trong những điều tốt mà thành công trong sự nghiệp đã đem đến cho cậu ấy", Leon Quang Lê nói.
Ngoài diễn xuất, Liên Bỉnh Phát ghi dấu trên truyền hình thực tế, điển hình là show Running Man ba mùa 2020, 2021, 2025. Anh chiếm cảm tình khán giả nhờ màu sắc riêng trong dàn cast, tính cách chân thành, hay che chở cho các thành viên.
Liên Bỉnh Phát chơi trò đoán chữ cùng dàn sao Running Man mùa 1. Video: HTV
Năm 2024, Liên Bỉnh Phát thử sức ở mảng âm nhạc với show Anh trai vượt ngàn chông gai, từ đó có thêm fan. Các tiết mục hát chung lẫn solo của anh đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube, như Ba kể con nghe, Phía sau một cô gái, Từng yêu.
Tiết mục Mưa trên phố Huế của Liên Bỉnh Phát (1:55) cùng dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai. Video: Ban tổ chức cung cấp
Liên Bình Phát cho biết bảy năm hoạt động showbiz, anh hài lòng về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Diễn viên quan niệm đồng tiền không quyết định hạnh phúc, nhưng phải lao động chăm chỉ để đảm bảo tài chính. "Tôi mãn nguyện khi mỗi ngày được làm việc, có người thân bên cạnh để chia sẻ buồn vui", anh nói.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp