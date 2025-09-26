Steven Nguyễn nỗ lực

Diễn viên Steven Nguyễn nói nỗ lực chọn kịch bản, mong có vai đột phá sau khi gây chú ý với nhân vật Quang trong "Mưa đỏ".

First look phim điện ảnh "Trại buôn người" First look phim "Trại buôn người" - dự kiến ra rạp tháng 3/2026. Video: Đoàn phim cung cấp

Anh đóng chính phim Trại buôn người (đạo diễn Toni Bảo Anh), bên cạnh dàn diễn viên Như Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My. Tạo hình nhân vật được giới thiệu trong video first look, với cảnh tham gia lễ hội đua bò ở Tịnh Biên, An Giang - sự kiện mở màn cho phim.

Nhập vai nạn nhân của một đường dây lừa đảo, diễn viên phải siết cân, giảm bốn, năm kg. Anh trải qua một khóa huấn luyện điều khiển bò ở Châu Đốc, An Giang, với sự giám sát của chuyên gia. Anh đặt tiêu chí phải thành thục các thao tác dù tập luyện chỉ trong vòng một tuần.

Ban đầu, anh gặp khó khăn vì phải giữ thăng bằng trên bừa (một tấm gỗ rộng) lúc đua với tốc độ cao. "May mắn, tôi phối hợp tốt với hai con bò trong các cảnh hành động, một phần vì chúng khá hiền lành", diễn viên nói.

Steven Nguyễn cho biết dồn hết sức cho vai chính điện ảnh đầu tay. "Sau Mưa đỏ, tôi được nhiều khán giả yêu thương, kèm theo đó là áp lực đổi mới vì không muốn bị đóng khung, trở nên một màu. Tôi mong vai diễn mới giúp bản thân tạo nét khác biệt trên màn ảnh rộng", anh nói.

Steven Nguyễn lúc thử vai cho phim hành động mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy), 34 tuổi, quê TP HCM, tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau một năm học, anh bảo lưu kết quả để đi nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian quay lại trường, anh làm thêm tại một sân khấu kịch, diễn những vai quần chúng nhỏ và làm công việc soát vé để tăng thu nhập.

Năm 2021, anh tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được mời casting nhiều phim. Chiều cao 1,78 m, thể hình săn chắc, Steven Nguyễn thường gắn với thể loại hành động, võ thuật. Cuối tháng 8, anh đóng trung úy Nguyễn Phúc Quang - sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa được giao trọng trách tái chiếm thành cổ Quảng Trị, trong phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền). Steven coi đây là thử thách, dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật và tập luyện thể lực. Anh tập bắn súng ở Củ Chi, luyện võ thuật cho các cảnh giao chiến suốt một tháng.

Steven Nguyễn: 'Tôi từng làm soát vé trước khi đóng Mưa đỏ' Steven Nguyễn nói về quá trình diễn xuất trước khi đóng "Mưa đỏ". Video: Quế Chi - Công Khang

Kịch bản Trại buôn người được Toni Bảo Anh ấp ủ trong nhiều năm, khai thác chủ đề về bản năng sinh tồn trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Anh quê Khánh Hòa, xuất thân là một cascadeur, từng tham gia nhiều phim như Hương Ga, Lôi Báo, 798Mười. Năm 2022, anh gây chú ý khi đạo diễn Hùng Long Phong Bá - series phim võ thuật đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Mai Nhật