Dàn hoa khôi cầm biển dẫn đoàn ở lễ khai mạc SEA Games 33

Chatnalin Chotjirawarachat được khen ngợi với phong cách gợi cảm, sang trọng và hiện đại. Người đẹp sinh năm 1997 cao 1,78 m, đăng quang Hoa hậu liên lục địa (Miss Intercontinental) và là Á hậu 1 Miss Universe Thái Lan 2023. Chatnalin cũng tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật truyền thông tại Cao đẳng quốc tế thuộc Đại học Bangkok. Ảnh: Miss Intercontinental
Nicha Poopoka là Á hậu 2 Miss Universe Thái Lan 2023, đồng thời người mẫu và MC. Cô sinh năm 2003, cao 1,73 m, và tốt nghiệp cử nhân khoa thiết kế truyền thông hình ảnh thuộc Đại học Mahidol. Ảnh: TPN
Chonnikarn Supittayaporn là Hoa hậu Thái Lan, Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu (Miss Global) 2023. Cô gái sinh năm 1998 có chiều cao 1,7 m còn làm người mẫu và diễn viên. Cô có bằng cử nhân Khoa dược tại Đại học Chiangmai, sau đó học lên Thạc sĩ Khoa quản lý sau đại học thuộc Đại học Sripatum. Chonnikarn có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khiếm thính. Ảnh: Instagram/kn_chony
Dinsordee Panida Kernjinda là Hoa hậu Thái Lan 2024 tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc mỹ thuật tại Đại học Chiangmai. Cô gái sinh năm 1996, cao 1,68 m được đánh giá có nhan sắc ngọt ngào và tươi sáng. Ảnh: Instagram/dinsordee.e
Saffron Maya Snook đang là đương kim Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2025. Cô sinh năm 2002 và cao 1,71 m. Saffron học cấp ba ở trường quốc tế Shrewsbury, rồi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tiếp thị và quản lý với tâm lý học ở Đại học Sussex, Anh. Tại đây, cô còn tham gia bóng đá nữ và được bầu làm đội trưởng. Ảnh: Instagram/saffonesta
Praew Kirana Youthong là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2025, và trẻ nhất trong số những người đẹp cầm cờ dẫn đoàn. Cô sinh năm 2007, cao 1,71 m và đang theo học tại Đại học Chulalongkorn. Cô gái có thể nói bốn thứ tiếng là Thái, Anh, Pháp và Hàn Quốc. Ảnh: Instagram/praew_kirana
Trung Thu