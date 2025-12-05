Dàn hoa khôi cầm biển dẫn đoàn ở lễ khai mạc SEA Games 33

Chonnikarn Supittayaporn là Hoa hậu Thái Lan, Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu (Miss Global) 2023. Cô gái sinh năm 1998 có chiều cao 1,7 m còn làm người mẫu và diễn viên. Cô có bằng cử nhân Khoa dược tại Đại học Chiangmai, sau đó học lên Thạc sĩ Khoa quản lý sau đại học thuộc Đại học Sripatum. Chonnikarn có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khiếm thính. Ảnh: Instagram/kn_chony