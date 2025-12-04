Từ review ẩm thực đến sàn đấu SEA Games 33

Thường khiến bạn bè chờ 10 phút trước khi được ăn vì mải chụp đồ ăn đăng blog, Sasmithaa Mano giờ chuẩn bị cùng đội tuyển kabaddi Singapore tranh huy chương tại SEA Games 33.

Sasmithaa Mano, nổi tiếng trong cộng đồng đánh giá ẩm thực Singapore, sẽ dự SEA Games 33. Ảnh: The Straits Times

23 tuổi, Sasmithaa làm việc trong ngành tài chính, nhưng cũng có đam mê chụp ảnh đồ ăn và viết cảm nhận lên Instagram. Cô là chủ tài khoản @thatsoyummyy, nơi những bức ảnh đồ ăn được chụp tỉ mỉ khiến người xem "chảy nước miếng".

Sasmithiaa bắt đầu viết blog ẩm thực trong giai đoạn Covid-19, khi hàng loạt cửa hàng online xuất hiện. Ban đầu chỉ là nơi lưu lại những món mình đã thử, nhưng rồi trang cá nhân bất ngờ thu hút sự chú ý, kèm những lời mời đánh giá (review) từ các cơ sở kinh doanh nhỏ. Nhờ đó, Sasmithaa có cơ hội dự nhiều buổi trải nghiệm ẩm thực (food tasting) và hợp tác cùng Eatbook cũng như Singapore Airlines.

Dù nổi tiếng trong cộng đồng ăn uống, thể thao vẫn là đam mê khác của Sasmithaa. Cô phát hiện kabaddi khi xem một video TikTok của Liên đoàn Kabaddi Singapore (Central SG) thông báo tuyển chọn VĐV nữ.

Kabaddi là môn thể thao đối kháng đồng đội truyền thống của Ấn Độ, được chơi giữa hai đội, mỗi đội gồm 7 VĐV. Trò chơi xoay quanh những pha "đột kích" của một cầu thủ tấn công - gọi là raider - sang phần sân đối thủ để chạm vào các hậu vệ rồi quay về trong vòng 30 giây mà không bị quật ngã.

Mỗi lần chạm thành công mang lại điểm cho đội tấn công, trong khi đội phòng thủ ghi điểm nếu bắt được raider. Các cầu thủ bị chạm hoặc bị bắt sẽ tạm rời sân và chỉ được trở lại khi đội nhà ghi điểm. Hai đội liên tục thay phiên tấn công và phòng thủ, tạo nên nhịp độ trận đấu nhanh, căng thẳng và kịch tính.

Sasmithaa từng nghĩ kabaddi quá mạnh, quá va chạm. Nhưng khi thử sức trong đợt tuyển tháng 12/2024, cô bất ngờ vượt qua và trở thành thành viên đội tuyển. Từ đó, Sasmithaa bị cuốn hút bởi sự kết hợp giữa sức mạnh và chiến thuật. "Giống như chơi cờ vậy. Bạn phải đoán đối thủ chỉ trong vài giây và đưa ra quyết định đúng ngay lập tức", VĐV 23 tuổi chia sẻ.

Đội kabaddi nữ Singapore gồm 15 thành viên, đã "thử lửa" với Malaysia, Indonesia và Thái Lan trước thềm SEA Games 33. Sasmithaa sẽ thi đấu ở nội dung 5 người và 7 người - lần đầu tiên kabaddi được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games.

Cô cũng phải xoay xở giữa công việc văn phòng, tập luyện, viết blog ẩm thực và hoạt động thiện nguyện. Từ tháng 12/2024, Sasmithaa đều đặn tham gia hỗ trợ các buổi Meet-the-People và thăm hộ dân ở Chong Pang GRC mỗi tuần. "Tôi thích nhiều trải nghiệm khác nhau. Lịch kín khiến tôi vui, cho tôi mục đích mỗi ngày", cô nói.

Buổi chụp hình của đội tuyển kabaddi Singapore trước SEA Games 33.

Tại Thái Lan, Sasmithaa đặt mục tiêu cùng đội tuyển Singapore giành huy chương trong lần đầu góp mặt tại SEA Games. Nếu thành công, phần thưởng đầu tiên sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn khi trở về Singapore. Nhưng tất nhiên, cô hài hước nói rằng sẽ dành thời gian để chụp ảnh đăng mạng xã hội, trước khi ăn mừng cùng đồng đội.

Hồng Duy (theo The Straits Times)