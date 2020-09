Đắn đo nghỉ việc ở tuổi 36 vì sức khỏe giảm sút

36 tuổi, lương tháng 150 triệu đồng, tài sản hơn bốn tỷ, sức khỏe yếu nhưng tôi không dám nghỉ việc vì không biết tương lai sẽ sống bằng gì.

Tôi sang Mỹ du học từ năm 19 tuổi nên giai đoạn trưởng thành chủ yếu diễn ra bên đó. Tôi gần như chưa có ý định sẽ về Việt Nam sống vì không quen môi trường, ngại sốc văn hóa ngược. Cách đây hơn hai năm, một phần vì mệt mỏi với các vấn đề cá nhân, phần khác vì công ty xây nhà máy ở Việt Nam, chỉ cách nhà tôi hơn 30 km, lại cần vị trí giám đốc sản xuất nên tôi ứng cử để về.

Được sống ở quê hương, gần gia đình, đời sống tinh thần của tôi được cải thiện đáng kể nhưng công việc lại gia tăng trách nhiệm và áp lực hơn. Cũng từ đây, sức khỏe của tôi bắt đầu xuống cấp. Trước đây, khi còn ở Mỹ, với vị trí giám sát viên, tình trạng kiệt sức thường xuyên xảy ra với tôi. Còn bây giờ, tôi thậm chí còn dễ bị nhức đầu và thêm chứng viêm loét dạ dày hành hạ.

>> Có nên hy sinh sự nghiệp để nghỉ hưu ở tuổi 36?

Ý định nghỉ việc cứ âm ỉ trong tôi mỗi ngày. Nhưng tôi luôn trăn trở công việc hiện tại đang cho tôi một thu nhập tốt. Giờ không còn khoản tiền này nữa, cuộc sống hiện tại sẽ thay đổi thế nào? Tất cả khiến cho tôi mãi chần chừ với quyết định nghỉ việc.

Về tài chính, trong hơn hai năm đi làm ở Việt Nam, nhờ sống với gia đình và không tiêu xài nhiều, chủ yếu để tiền du lịch, nên tôi mua được căn hộ nhỏ giá 1,7 tỷ đồng và đang cho thuê 10 triệu đồng/ tháng. Tôi cũng mua một mảnh đất dự án theo chỉ dẫn giá 1,5 tỷ và tiết kiệm được gần một tỷ tiền, dự tính mua thêm một căn shophouse trả góp. Thế nhưng tôi đã bỏ ý định đó vì mùa Covid-19 ập đến, nhiều rủi ro và bản thân cũng không muốn bị nợ dài hạn, sẽ rất mệt mỏi.

Về phía gia đình, bố mẹ tôi có sở hữu nhiều bất động sản lớn, nhưng do khác biệt về quan điểm nên tôi cũng không can thiệp vào nhiều. Tôi vẫn quen với việc tiêu tiền do chính mình kiếm được. Hiện tại, mỗi sáng vào làm ở công ty, tôi lại nghĩ đến ý định nghỉ việc, cứ lay lắt gắng gượng qua ngày. Tôi cũng trăn trở sau khi nghỉ việc, mình sẽ làm gì để sống? Vì trước giờ tôi quen và phụ thuộc vào thu nhập từ lương. Tôi rất cần những lời khuyên của các bạn độc giả vào lúc này.

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Dũng Vũ