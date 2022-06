Dàn diễn viên Hàn quỳ cảm ơn khán giả

Ma Dong Seok, Choi Gwi Hwa... quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả đã giúp "The Roundup" thành bom tấn Hàn đầu tiên vượt 10 triệu vé thời dịch.

Ma Dong Seok và đồng nghiệp quỳ gối cảm tạ khán giả Dàn diễn viên chính "The Roundup" quỳ cảm ơn khán giả. Từ phải qua: Ma Dong Seok, Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Lee Joo Won. Video: ABOentertainment

Theo thống kê của mạng điện toán tổng hợp vé rạp chiếu phim Yeongjinwi chiều 11/6, The Roundup (còn gọi The Outlaws 2) vượt 10 triệu vé, là phim thứ 20 trong lịch sử điện ảnh Hàn đạt cột mốc này. Doanh thu ước tính đạt 100 tỷ won, trong khi tổng kinh phí sản xuất và quảng bá chỉ 13 tỷ won.

Chiều cùng ngày, đoàn phim gặp gỡ khán giả tại Busan, Hàn Quốc. Các diễn viên chính đồng loạt quỳ tri ân khán giả đã ủng hộ suốt 25 ngày phim ra rạp. Tại Hàn, quỳ gối là hành động thể hiện sự tôn kính, trân trọng. Các nghệ sĩ nam xuất ngũ, sao có sản phẩm được chào đón thường dùng cách này để cảm ơn fan.

Hình ảnh dàn sao quỳ gối được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội. Ảnh: ABOentertainment

Ma Dong Seok - nam chính kiêm nhà sản xuất - nói 10 triệu vé là thành tích rất khó đạt được trong ngành và ví con số này như "trên trời rơi xuống". Diễn viên cho rằng kịch bản, diễn xuất chỉ chiếm 10% và 90% còn lại là sức mạnh khán giả. Anh xem thành tích ấy là "phép màu", "ánh sáng cuối đường hầm" và "hạnh phúc không thể diễn tả thành lời".

"Giữa thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn, chúng tôi tin rằng nếu có kịch bản xuất sắc, khán giả sẽ quay trở lại với phim và rạp. Êkíp rất vui vì dự án dường như mang lại luồng gió mới cho ngành công nghiệp điện ảnh. Chân thành cảm ơn người hâm mộ. Hy vọng tác phẩm có thể giúp mọi người giải tỏa căng thẳng giữa đại dịch", tài tử phát biểu.

Tờ MK nhận định diễn xuất của Ma Dong Seok có chiều sâu, giữ vững vị thế "Ông hoàng phòng vé". The Roundup cũng đánh dấu tác phẩm 10 triệu vé thứ tư của tài tử, sau Train to Busan (năm 2016, 11,56 triệu vé), Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (2017, 14,4 triệu) và Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng (2018, 12,27 triệu).

Diễn viên Son Seok Gu, Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Jung Jae Kwang, Ha Jun và Park Ji Hwan... và đạo diễn Lee Sang Yong cho biết "như sống trong mơ" khi lượt vé đặt trước liên tục tăng. Trước đó, cả đoàn áp lực, lo lắng phim sẽ thất bại như các dự án thời dịch. Họ mong tác phẩm chạm những cột mốc mới thời gian tới và cảm ơn khán giả đã "cứu điện ảnh Hàn".

Phim ra rạp hôm 18/5. Ảnh: ABOentertainment

The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1 (2017), quay và hậu kỳ từ năm 2020 đến đầu năm nay. Lấy bối cảnh bốn năm sau chiến dịch truy quét ở Garibong-dong, băng nhóm Geum Cheon Seo được giao nhiệm vụ dẫn đường truy bắt Kang Hae Sang (Son Seok Gu) - tội phạm khét tiếng - đã trốn sang Việt Nam. "Thám tử quái vật" Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) và Jeon Il Man (Choi Gwi Hwa) trải qua nhiều gian khó, đối mặt cái chết để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo My Daily, do Covid-19 phức tạp giai đoạn 2020-2021, êkíp không thể đến Việt Nam ghi hình như kế hoạch, phải tạo dựng bối cảnh ngay tại phim trường ở ngoại ô và chỉnh sửa bằng kỹ thuật đồ họa.

Trailer bom tấn 'The Outlaws 2' Trailer phim. Video:ABOentertainment

Thiên Lam