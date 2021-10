Ma Dong Seok - võ sĩ thành vua phòng vé Hàn

Ma Dong Seok là huấn luyện viên của hai võ sĩ chuyên nghiệp Mark Coleman và Kevin Randleman trước khi tham gia loạt bom tấn.

Ma Dong Seok hiện gây chú ý khi đóng Eternals cùng Angelina Jolie, Salma Hayek. Anh hóa thân Gilgamesh - siêu anh hùng có sức cạnh tranh với Thor và Hercules. Theo Koreaherald, vai diễn thể hiện tính cách độc đáo và phong cách hành động đặc trưng của Ma Dong Seok. Anh là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đóng chính trong phim siêu anh hùng của Marvel.

Trong buổi họp báo ra mắt phim, anh cho biết không phải casting vai diễn. Đạo diễn Chloe Zhao xem loạt tác phẩm của anh và liên hệ khi bắt đầu dự án. "Chloe Zhao đã thay đổi Gilgamesh, một anh hùng thần thoại, thành một nhân vật châu Á và 'đo ni đóng giày' cho tôi. Cô ấy muốn tôi thể hiện phong cách hành động của riêng mình. Cô ấy đã tạo ra một nhân vật hoàn toàn phù hợp với tôi", anh nói.

Trailer "Eternals" Teaser Ma Dong Seok (xuất hiện từ 0:09) trong "Eternals". Video: Marvel Studio

Ma Dong Seok bắt đầu diễn xuất từ thời trung học khi đóng vai quần chúng trong một số bộ phim. Anh yêu thích nghệ thuật nhưng đành từ bỏ khi cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 18 tuổi. Tại đây, anh học võ thuật, làm huấn luyện viên của hai võ sĩ danh tiếng Mark Coleman và Kevin Randleman.

Năm 2002, ở tuổi 31, Ma Dong Seok quyết định về nước theo đuổi đam mê. Anh tham gia loạt phim ngắn, phim độc lập có kinh phí thấp để "giải tỏa cơn khát" diễn xuất. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh nhận dạy võ cho khoảng 300 diễn viên, trong đó có Jung Woo Sung, Jo In Sung, Han Ye Seul, Park Joong Hoon... Từ đây, anh được một số đạo diễn để mắt, bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Ma Dong Seok thời trung học phổ thông. Ảnh: Namu

Diễn viên được chọn đóng vai phụ yêu cầu ngoại hình cơ bắp, kỹ năng võ thuật tốt: Chang Woo - kẻ chuyên cho vay nặng lãi ở Gangnam - trong Beastie boys (2008), thám tử của đơn vị cảnh sát Seoul trong The Unjust (2010), Kim Seo Bang - người đứng đầu trung tâm dạy taekwondo rồi sa chân làm xã hội đen phim Nameless Gangster: Rules of Time (2012).

Phải đến Neighbours (2012), tên tuổi Ma Dong Seok mới được công chúng biết tới. Anh hóa thân Ahn Hyuk Mo - kẻ cho vay nặng lãi từng ngồi tù, hay tức giận vì cách đỗ xe của người hàng xóm. Anh ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, khắc họa nhân vật bặm trợn nhưng dễ thương. Phim thành công về mặt thương mại, mang về cho Ma Dong Seok giải "Nam phụ xuất sắc" tại lễ trao giải Baeksang. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý qua Đội đặc nhiệm số 38 (2016), Familyhood (2016).

Ma Dong Seok thành ông vua phòng vé Hàn Quốc, vươn tầm thế giới với loạt vai diễn. Năm 2017, bom tấn xác sống Train to Busan đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao. Anh hóa thân Sang Hwa - người chồng cục mịch, to béo - tìm mọi cách vượt qua các toa tàu trùng điệp xác sống để bế vợ bầu chạy trốn. Nhân vật mang lại nhiều tiếng cười giữa mạch phim căng thẳng. Các đạo diễn ấn tượng với diễn xuất, những cảnh đấu tay đôi và thân hình lực lưỡng của anh.

Theo Chosun, Ma Dong Seok đắt show quảng cáo, sự kiện sau thành công của phim. Anh nhận được nhiều lời mời đóng phim từ Hollywood nhưng từ chối vì lịch trình bận rộn. Cùng năm, anh đóng vai chính Ma Seok Do - thám tử ở khu phố Tàu, Seoul - gan dạ, sẵn sàng liều mạng vì công việc trong The Outlaws. Sau đó, anh góp mặt trong Along With The Gods 2 - lập kỷ lục phòng vé.

Ma Dong Seok trong "Train to Busan" Ma Dong Seok (vest xanh, xuất hiện từ 0:31) trong "Train to Busan". Video: Youtube Viruz Production

Trong The Gangster, The Cop, The Devil (2019), anh gây ấn tượng khi đóng Jang Dong Soo - tay xã hội đen suýt là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Anh diễn tả trọn vẹn nhân vật qua những bộ cánh sang trọng "nửa mùa", biểu cảm hài hước và cảnh giải quyết công việc bằng nắm đấm. Tác phẩm vượt Avengers: Endgame, thống trị phòng vé Hàn Quốc, thu về 25,8 triệu USD. Theo DongA, Chad Stahelski - đạo diễn John Wick - thích thú những pha hành động của Ma Dong Seok trong phim, mời anh đóng John Wick 3. Tuy nhiên, anh từ chối vì trùng lịch quay phim trong nước.

Trailer The Gangster, The Cop and The Devil Trailer "The Gangster, The Cop, The Devil". Video: EonTalk

Cuối năm 2019, The Bad Guys: Reign of Chaos do anh đóng chính thu về 22,8 triệu USD - đứng đầu phòng vé khi công chiếu. Hóa thân Park Woong Chul, tài tử biến hóa từ ông trùm nổi tiếng với cú đấm huyền thoại tới ông chú hay ngại ngùng, thích may vá, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Theo danh sách do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố năm 2019, bốn trên 10 phim điện ảnh ăn khách nhất giai đoạn 2004-2019 có tên Ma Dong Seok. Anh được mệnh danh là "ông vua phòng vé", bảo chứng cho chất lượng và doanh thu phim ra rạp. Từ năm 2016 đến nay, anh luôn góp mặt trong top 10 diễn viên điện ảnh hot nhất năm tại Hàn do Gallup Korea - công ty nghiên cứu thị trường - khảo sát và chọn.

Thành công của Ma Dong Seok đến từ lối diễn khác biệt, sự chăm chỉ và chuyên nghiệp. JoongAng Ilbo nhận định khán giả say mê Ma Dong Seok nhờ sức hút ngược: vừa đáng sợ, vừa dễ thương. Các nhân vật có vẻ ngoài bặm trợn, cơ bắp nhưng khi diễn, anh thể hiện nét quyến rũ riêng biệt nhờ sự nhanh trí, hóm hỉnh. Jung Deok Hyeon - Nhà phê bình văn hóa đại chúng - nhận xét Ma Dong Seok là trường hợp ngoại lệ của điện ảnh của Hàn Quốc.

Kang Yoon Seong - đạo diễn phim The Outlaws - đánh giá: "Ma Dong Seok có khả năng nắm bắt không khí trên phim trường, từ đó diễn xuất, hành động phù hợp nhân vật, biến vai diễn thành chính mình. Anh ấy khiến nhân vật thêm phần thú vị, thu hút người xem". Khán giả, một số đồng nghiệp gọi anh là Marvely - ghép từ họ Ma và lovely (đáng yêu), thể hiện tính cách đời thường và trên phim của anh.

Theo Hankyung, nhiều đạo diễn bày tỏ thán phục sự quyết liệt, kiên trì, hết mình vì nghệ thuật của Ma Dong Seok. Từ năm 2010 đến nay, anh đóng 52 phim điện ảnh, tám phim truyền hình - con số hiếm diễn viên nào đạt được. Anh nhiều lần bị gãy xương, cơ thể đầy sẹo do tự thực hiện cảnh hành động. Khi đóng Neighbours, anh giảm 30 kg nhằm phù hợp tạo hình nhân vật. "Tôi bắt đầu muộn hơn những người khác nhưng muốn gắn bó lâu dài. Tôi sẽ rất vui nếu trở thành diễn viên có nhiều điểm mạnh và được công chúng yêu thích", anh nói trên Hankyung.

Ma Dong Seok tại buổi ra mắt phim "Eternals" hôm 19/10. Ảnh: The Walt Disney Company Korea

Hiểu Nhân