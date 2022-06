Bom tấn của Ma Dong Seok gây sốt phòng vé

"The Outlaws 2" - bom tấn hành động của Ma Dong Seok - vượt 8 triệu vé sau 18 ngày công chiếu tại Hàn.

Theo thống kê của mạng điện toán tổng hợp vé rạp chiếu phim Yeongjinwi sáng 4/6, The Outlaws 2 (còn gọi The Roundup hay Ngoài vòng pháp luật) hiện không có đối thủ, là phim Hàn đầu tiên thu hút 8 triệu khán giả kể từ khi đại dịch bùng phát. Tỷ lệ đặt trước vé đứng đầu các phim đang ra rạp. Bom tấn gần nhất đạt 8,2 triệu vé là Baekdusan - xoáy sâu đề tài thảm họa phun trào núi lửa - do Lee Byung Hun đóng chính, ra mắt tháng 12/2019.

Trailer bom tấn 'The Outlaws 2' Trailer phim. Video: ABOentertainment

Các trang tin giải trí hàng đầu Hàn Quốc cho rằng The Outlaws 2 đánh dấu sự hồi sinh của điện ảnh Hàn. Tờ The Fact nhận định dự án sẽ sớm đạt 10 triệu người xem vào cuối tuần này. Trước đó, phim cũng được ghi nhận có doanh thu mở màn cao nhất kể từ đại dịch (hơn một triệu vé hai ngày 18-19/5) và doanh thu cao nhất năm nay chỉ sau 11 ngày.

Giới chuyên môn đánh giá nội dung kịch tính và các cảnh hành động đẹp mắt. Trên Daum, Pann và Instagram, nhiều khán giả khen diễn xuất của dàn sao chính.

Dự án là phần tiếp theo của The Outlaw 1 (2017), do Lee Sang Yong đạo diễn, quay và hậu kỳ từ năm 2020 đến đầu năm nay. Nội dung xoay quanh cuộc chiến căng não của hai phe thiện - ác. "Thám tử quái vật" Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) hợp sức với trùm xã hội đen Geum Cheon Seo truy bắt tên tội phạm nguy hiểm đã trốn sang Việt Nam - Kang Hae Sang (Son Seok Gu).

Tạo hình của Ma Dong Seok trong phim. Ảnh: ABOentertainment

Trong cuộc phỏng vấn ở Seoul giữa tháng 5, Ma Dong Seok cho biết bản thân cầu toàn, yêu cầu cao với các cảnh hành động và biểu cảm gương mặt. Ngoài diễn chính, anh còn là nhà sản xuất. Nhiều ngôi sao khác cũng góp mặt gồm Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Jung Jae Kwang, Ha Jun và Park Ji Hwan...

Theo My Daily, do Covid-19 phức tạp giai đoạn 2020-2021, êkíp không thể đến Việt Nam ghi hình như kế hoạch, phải tạo dựng bối cảnh ngay tại phim trường ở ngoại ô và chỉnh sửa bằng kỹ thuật đồ họa.

Thiên Lam