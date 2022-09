Dàn diễn viên 'Đồng hồ cát' sau 27 năm

Choi Min Soo hóa thân Park Tae Soo, phải từ bỏ giấc mơ vào Học viện Quân sự vì nhiều lý do. Khi mẹ qua đời, anh thành côn đồ, dằn vặt lương tâm khi chứng kiến những hành động bạo tàn nhưng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội ác, chịu tù đày. Tình yêu của Tae Soo và Hye Rin đẹp nhưng nhiều nuối tiếc. Theo JoongAng Ilbo, cái chết của Tae Soo khiến người xem thổn thức. Nhờ lột tả nội tâm trống trải và khao khát yêu thương sau vẻ ngoài bất cần, Choi Min Soo thắng nhiều giải danh giá, trong đó có Diễn viên xuất sắc tại Baeksang Arts Awards và Daesang tại SBS Drama Awards.

Tài tử sinh năm 1962, đóng phim từ 1985, là một trong những "Ông hoàng màn ảnh nhỏ" thập niên 1990 nhờ "Tình yêu là gì" (đứng thứ hai phim ăn khách nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc với 64,9%); "Đêm trắng 3.98"... Sự nghiệp của anh thăng hoa khi góp mặt trong loạt phim điện ảnh ăn khách như "My Old Sweetheart", "Phantom: The Submarine", "Vợ tôi là gangster"...