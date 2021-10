'Anh và em' - dấu son dòng phim gia đình Hàn Quốc

Phim truyền hình "Anh và em" khai thác cuộc sống thường nhật của nhà họ Park, xoa dịu người Hàn trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

'Anh và em': Phim an ủi người Hàn trong khủng hoảng tiền tệ Phim gồm 58 tập, chiếu tập đầu ngày 11/10/1997, kết thúc ngày 26/4/1998, đứng thứ sáu phim truyền hình có lượt xem cao nhất mọi thời.

Anh và em (You and I) là tác phẩm kinh điển về đề tài gia đình của lịch sử truyền hình Hàn Quốc, lên sóng tập đầu ngày 11/10 cách đây 24 năm. Lấy bối cảnh cảng Ganggu ở Yeongdeok, phim kể về cuộc đời thủy thủ góa vợ Park Jae Chul (Choi Bul Am đóng) và bốn con - ba trai, một gái.

Thuở trẻ, ông Park Jae Chul mắc nhiều sai lầm, ngoại tình với người giúp việc, có con riêng. Con cả Dong Kyu (Park Sang Won) cần cù, nặng gánh gia đình. Anh phải lòng đồng nghiệp Soo Kyung (Choi Jin Sil) - thông minh, tháo vát. Họ từng tan hợp mới nên duyên chồng vợ.

Con thứ Young Kyu (Cha In Pyo) - đẹp trai, đào hoa, luôn mơ đổi đời. Anh ruồng rẫy Mi Sook (Kim Ji Young) khi cô mang thai để theo đuổi tiểu thư nhà giàu Si Yeon (Lee Bon). Sang Ok (Seo Yoo Jung) - con gái duy nhất nhà Park - thích sự phù phiếm, tham vọng làm nghệ sĩ. Cậu út Min Kyu (Song Seung Hun) - con riêng của ông Park - ít nói, có mối tình đau khổ với Shi Yeon.

Theo DongA, hơn 11 triệu người Hàn theo dõi tập cuối và hài lòng khi các con ông Park đoàn kết.

Chiếu mỗi cuối tuần, suốt nửa năm, Anh và em không ngừng tăng tỷ lệ người xem, tập một đạt 28,6%, tập cuối lên tới 66,9%. Theo DongA, phim phản ánh cuộc sống khắc nghiệt, đặc biệt, cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 đẩy mâu thuẫn gia đình đến đỉnh điểm. Đan xen các tình tiết kinh doanh thất bại là nỗi chán chường, mất niềm tin lẫn phương hướng. Giá trị tình thân, lời động viên và những bàn tay siết chặt giúp bố con ông Park vượt bão giông, mở ra chương mới đầy hy vọng.

Tờ DongA bình luận: "Tác phẩm là dấu son không thể nào quên của người Hàn. Cái kết nhân văn của nhà họ Park như xoa dịu, an ủi những người sống trong 'bóng ma' cuộc suy thoái tài chính khi ấy". "Thực tế sau khi phim kết thúc, Hàn Quốc đã vượt qua khủng hoảng một cách 'thần kỳ' trong thời gian ngắn, chuẩn bị cho bước tiến nhảy vọt", theo Chosun.

Vợ chồng con cả Dong Kyu giải quyết mọi mâu thuẫn gia đình bằng tình yêu, sự bao dung.

Chosun đánh giá kịch bản logic, thực tế. Biên kịch Kim Jung Soo -từng thành công với dự án Nhật ký đồng quê, Lòng mẹ biển cả - không tô hồng nhân vật, ai cũng có mặt tốt lẫn xấu. Thủy thủ Park Jae Chul quyết đoán, cứng rắn, thương con, tuy nhiên sai lầm thời trẻ của ông khiến con bị tổn thương. Tuổi trung niên, dù được các quý bà yêu mến, ông không dám đi bước nữa vì muốn lo bốn con chu toàn. Đằng sau tính gia trưởng, bảo thủ, con cả Dong Kyu khá lãng mạn, thương vợ. Cậu hai Young Gyu thực dụng nhưng nghĩa khí, chiều các em. Cô ba Sang Ok sống viển vông nhưng dại dột. Cậu út Min Kyu có tài hội họa, tính cách thâm trầm, giấu hận thù.

Phim 'Anh và em' Một cảnh phim tươi sáng của anh em nhà họ Park trước khi biến cố xảy đến.

Suốt thời gian quay phim, đường dây nóng của đài MBC liên tục nhận những cuộc gọi góp ý, đề xuất chỉnh sửa tình tiết nhân văn hơn. "Người xem mong nhà họ Park có kết thúc tốt đẹp", biên kịch Kim Jung Soo nói trên DongA. Bà đã tiến hành các cuộc khảo sát công khai, trưng cầu ý kiến khán giả để thay đổi đoạn kết.

Trong kịch bản ban đầu, sau khi bị lừa tình, Sang Ok tự tử nhưng được cứu kịp thời, mang theo vết thương lòng sâu sắc. Cô gia nhập làng giải trí, đối mặt nhiều biến cố, thất vọng đến mức nghĩ đến cái chết lần hai. Tuy nhiên biên kịch đã giảm nhẹ tình tiết, để Sang Ok thuận lợi làm ca sĩ, được fan ủng hộ. Đoàn phim còn mời Shinhwa và SES - hai nhóm nhạc thần tượng đình đám nhất thời ấy - xuất hiện trong một phân cảnh, tán gẫu cùng Sang Ok trong lúc đợi đến lượt diễn. Choi Ji Woo đóng MC show nhạc mà Sang Ok tham gia.

Tương tự, vai Young Kyu của Cha In Pyo ban đầu được mô tả là "thanh niên xấu xa nhất thời đại", gạt nhiều cô gái, tuy nhiên sau đó biên kịch viết nhẹ tay, để anh có cơ hội quay đầu. Sau nhiều năm "gà trống nuôi con" và sửa sai, thủy thủ Park được cho tái hợp Kye Soon - người ông từng quan hệ ngoài luồng. "Tôi thở phào, cảm giác như kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc", biên kịch nói khi phim khép lại.

Cha In Pyo trong phim 'Anh và em' Nhân vật của Cha In Pyo từ chối khi người yêu báo có bầu.

Tác phẩm thu hút người xem ở khung cảnh làng ven biển khi yên bình, lúc bão tố. Trên JoongAng Ilbo, Lee Woon Soo - chủ một công ty lữ hành - nói vất vả khi nhận trách nhiệm kiếm bối cảnh quay và đảm bảo việc ăn ở, đi lại của dàn sao. "Ê-kíp yêu cầu tôi tìm một vùng vùng biển 'có sự sống, năng động nhưng vẫn khiến người ta trăn trở' chứ không đơn thuần đẹp", anh kể.

Lee Woon Soo đi gần 20 làng chài lớn nhất Hàn Quốc và ưng ý với cảng Ganggu ở Yeongdeok. Đạo diễn Choi Jong Soo và ê-kíp dành một tháng khảo sát địa điểm, dựng phim trường. Nhờ thành công của dự án, thành phố Yeongdeok thành điểm du lịch mới, thu hút du khách trong và ngoài nước. Những năm sau đó, nhiều nhà sản xuất lớn cũng chọn nơi đây quay phim.

JoongAng Ilbo nhận định khó tác phẩm nào quy tụ những ngôi sao đình đám nhất giai đoạn 1970-1990 như Anh và em, nhất là sự bùng nổ của lứa gạo cội. Theo Hankyung, khán giả nói Choi Bul Am (sinh năm 1940) thể hiện xuất sắc vai bố Park, là nhân vật số một giúp phim thành công. Ông đoạt giải "Diễn viên chính xuất sắc" tại Grime Awards lần 11. Minh tinh Kim Hye Ja (1941), Park Won Sook (1949), Lee Kyung Jin (1956), ông Yang Teak Jo (1939), Lee Won Jae (1958)... được giới chuyên môn vinh danh tài năng, nâng đỡ cảm xúc sao trẻ.

Đạo diễn Choi Jong Soo khen cố nghệ sĩ Choi Jin Sil diễn xuất thần trong vai Soo Kyung. Cô đoạt Daesang (giải lớn nhất) tại MBC Drama Awards 1997 và thắng hạng mục "Diễn viên tài năng" ở Baeksang 1998. Cha In Pyo được trao "Nam diễn viên xuất sắc" của MBC và "Nam được yêu thích nhất hạng mục phim truyền hình" tại Baeksang.

Nhân vật của Cha In Pyo và Kim Ji Young sống hạnh phúc ở cuối phim.

Tại Lễ trao giải của MBC, Yang Teak Jo được xướng tên "Nam diễn viên xuất sắc"; hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc" thuộc về Park Won Sook và Kim Ji Young nhận giải "Nữ diễn viên mới".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Munhwa Ilbo ngày 16/12/1997, biên kịch Kim Jung Soo nói vai con út Min Kyu của Song Seung Hun khiến bà tâm đắc nhất. Lúc ấy anh mới 21 tuổi, lột tả xuất sắc ẩn ức tâm lý, sự giằng xé khi biết mình là kết quả của mối tình vụng trộm. Gặp và yêu Si Yeon, anh dần thoát khỏi bóng tối nhưng cô lại qua đời khi còn rất trẻ. Tại Baeksang, anh thắng giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất".

Tháng 7 năm ngoái, kênh YTN Life chiếu lại Anh và em với mong muốn "bộ phim từng an ủi người Hàn giữa khủng hoảng tiền tệ 1997", một lần nữa có thể động viên, xoa dịu tâm hồn những gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Thiên Lam (Ảnh, video: MBC)