Dàn 'Anh trai say hi' mùa 2 ra mắt

Tối 17/9, thí sinh mùa hai ra mắt truyền thông và khán giả, riêng Ngô Kiến Huy vắng mặt với lý do cá nhân. 30 ca sĩ, rapper, producer diện sắc đen đồng điệu.
Hàng trăm fan có mặt tại địa điểm diễn ra hoạt động từ sớm, mang theo poster, quà để tặng thần tượng. Họ hò reo, tạo không khí sôi động khi các "anh trai" tiến vào thảm đỏ.
Ca sĩ Vũ Cát Tường cho biết sẽ mang đến sự mới mẻ nhưng không đánh mất phong cách riêng vốn đã được công chúng yêu mến. Ngoài ra, Vũ Cát Tường tiết lộ sẽ tôn vinh âm nhạc dân tộc qua nhạc cụ truyền thống trong các tiết mục. Video: Tân Cao
Karik nói đến với chương trình không phải để khẳng định tên tuổi mà muốn cho khán giả thấy bên trong con người - tâm hồn của một rapper.
Cody Nam Võ (trái) có thế mạnh vũ đạo, được fan kỳ vọng mang tới các tiết mục khuấy động sân khấu.
BigDaddy cho rằng không bao giờ là quá muộn để chạm đến ước mơ trở thành ngôi sao đa năng. Suốt thời gian làm nghề, nhiều khán giả nhớ anh với mác rapper nhưng qua show, BigDaddy muốn cho mọi người thấy khả năng hát, vũ đạo, làm nhạc.
Vương Bình (trái) và Hải Nam - gương mặt mới của làng nhạc.
Phạm Đình Thái Ngân là một trong hai gương mặt tiếp tục tham gia mùa hai, cùng với Negav. Ca sĩ cho biết sẽ phát huy nhiều thế mạnh hơn để không phải tiếc nuối như mùa đầu tiên khi dừng chân khá sớm. Video: Tân Cao
Sau hoạt động ra mắt, các "anh trai" có phần ký tặng, giao lưu với fan.
Otis thể hiện tình cảm với người hâm mộ. Anh lấn sân ca hát sau thời gian đóng phim, từng gây chú ý trong Hoa vương, Bằng chứng vô hình.
Từ trái qua gồm Otis, Vũ Cát Tường, Jey B.
Chiều cùng ngày, dàn thí sinh diễu hành quanh trung tâm thành phố trên xe buýt hai tầng.
Ban tổ chức phát hành MV chủ đề All Eyes On Us theo phong cách sôi động trước tập đầu tiên của show, lên sóng vào ngày 20/9.
Anh trai say hi sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn trên sân khấu. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Các ca sĩ quen thuộc như Đức Phúc, Erik, Isaac cũng tạo hiệu ứng nhất định, có thêm lượng fan sau show.
Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, cạnh tranh sức hút với show Anh trai vượt ngàn chông gai. Đầu năm, bộ phim về sự kiện cũng gây chú ý tại các cụm rạp trên cả nước, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Thành công của show khiến ban tổ chức sáng tạo phiên bản dành cho ca sĩ nữ mang tên Em xinh say hi.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp