Dàn 'Anh trai say hi' mùa 2 ra mắt

TP HCMHàng trăm fan hò reo chào đón Vũ Cát Tường, Karik, Phúc Du, BigDaddy tại sự kiện ra mắt show âm nhạc Anh trai say hi 2025.

Tối 17/9, thí sinh mùa hai ra mắt truyền thông và khán giả, riêng Ngô Kiến Huy vắng mặt với lý do cá nhân. 30 ca sĩ, rapper, producer diện sắc đen đồng điệu.

Fan chào đón sao Anh trai say hi mùa 2 ra mắt



Hàng trăm fan có mặt tại địa điểm diễn ra hoạt động từ sớm, mang theo poster, quà để tặng thần tượng. Họ hò reo, tạo không khí sôi động khi các "anh trai" tiến vào thảm đỏ.

Vũ Cát Tường chia sẻ tại họp báo Anh trai say hi mùa 2



Ca sĩ Vũ Cát Tường cho biết sẽ mang đến sự mới mẻ nhưng không đánh mất phong cách riêng vốn đã được công chúng yêu mến. Ngoài ra, Vũ Cát Tường tiết lộ sẽ tôn vinh âm nhạc dân tộc qua nhạc cụ truyền thống trong các tiết mục. Video: Tân Cao

Karik nói về trải nghiệm mới tại Anh trai say hi Karik nói đến với chương trình không phải để khẳng định tên tuổi mà muốn cho khán giả thấy bên trong con người - tâm hồn của một rapper.

Cody Nam Võ (trái) có thế mạnh vũ đạo, được fan kỳ vọng mang tới các tiết mục khuấy động sân khấu.

Rapper Big Daddy nói về mục đích tham gia Anh trai say hi BigDaddy cho rằng không bao giờ là quá muộn để chạm đến ước mơ trở thành ngôi sao đa năng. Suốt thời gian làm nghề, nhiều khán giả nhớ anh với mác rapper nhưng qua show, BigDaddy muốn cho mọi người thấy khả năng hát, vũ đạo, làm nhạc.

Vương Bình (trái) và Hải Nam - gương mặt mới của làng nhạc. Vương Bình (trái) và Hải Nam - gương mặt mới của làng nhạc.

Phạm Đình Thái Ngân nói lý do trở lại show Anh trai say hi Phạm Đình Thái Ngân là một trong hai gương mặt tiếp tục tham gia mùa hai, cùng với Negav. Ca sĩ cho biết sẽ phát huy nhiều thế mạnh hơn để không phải tiếc nuối như mùa đầu tiên khi dừng chân khá sớm. Video: Tân Cao

Sau hoạt động ra mắt, các "anh trai" có phần ký tặng, giao lưu với fan. Sau hoạt động ra mắt, các "anh trai" có phần ký tặng, giao lưu với fan.

Otis thể hiện tình cảm với người hâm mộ. Anh lấn sân ca hát sau thời gian đóng phim, từng gây chú ý trong Hoa vương, Bằng chứng vô hình.

Từ trái qua gồm Otis, Vũ Cát Tường, Jey B. Từ trái qua gồm Otis, Vũ Cát Tường, Jey B.

Chiều cùng ngày, dàn thí sinh diễu hành quanh trung tâm thành phố trên xe buýt hai tầng.

MV "All Eyes On Us" Ban tổ chức phát hành MV chủ đề All Eyes On Us theo phong cách sôi động trước tập đầu tiên của show, lên sóng vào ngày 20/9.