Đam mê diễn xuất giúp 'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae minh mẫn tuổi 90

Hàn QuốcViệc liên tục ghi nhớ kịch bản và duy trì đi bộ mỗi ngày là bí quyết giúp cố tài tử Lee Soon Jae giữ trí tuệ sắc bén, tránh sa sút trí tuệ và sống khỏe đến cuối đời.

Sáng 25/11, gia đình thông báo diễn viên Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91. Trước khi sức khỏe suy giảm vào cuối năm ngoái khiến ông phải tạm dừng hoạt động, Lee Soon Jae vẫn miệt mài trên phim trường. Ông vừa hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Gaesoori (KBS 2TV) và vở kịch Waiting for Godot. Sự ra đi của ông để lại tiếc nuối, nhưng lối sống năng động và trí tuệ minh mẫn ở tuổi "xưa nay hiếm" trở thành nguồn cảm hứng lớn, theo Kormedi.

Cố diễn viên Lee Soon Jae. Ảnh: Jayupress

Chìa khóa sức khỏe của cố nghệ sĩ nằm ở cường độ làm việc trí óc cao. Các đồng nghiệp hậu bối luôn ngưỡng mộ khả năng học thuộc thoại đáng kinh ngạc của ông. Khoa học đã chứng minh thói quen này là "liều thuốc" tự nhiên chống lão hóa não bộ. Theo nghiên cứu của Đại học Elmhurst (Mỹ), người cao tuổi tham gia diễn xuất từ 6 đến 8 tuần có sự cải thiện rõ rệt về trí nhớ lời nói, khả năng tập trung và xử lý thông tin.

Môi trường diễn xuất đòi hỏi sự tương tác liên tục, giúp người già giảm cảm giác cô đơn. Cảm giác thành tựu khi hoàn thành vai diễn cũng nâng cao lòng tự trọng, yếu tố tâm lý quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học.

Bên cạnh trí lực, ông Lee duy trì thể lực nhờ tính cách tự lập và kỷ luật, được khán giả ưu ái gọi là "Soon Jae thẳng thắn" sau chương trình Cụ ông đẹp hơn hoa (Grandpas Over Flowers). Ông giữ thói quen đi bộ đều đặn để rèn luyện sự dẻo dai.

Về mặt y học, đi bộ 6.000-9.000 bước mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ổn định huyết áp. Hoạt động này đặc biệt quan trọng với người cao tuổi để duy trì khối lượng cơ bắp, tăng sức mạnh cơ đùi và hông, từ đó phòng ngừa té ngã. Đi bộ 10-15 phút sau ăn còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ và cải thiện giấc ngủ ban đêm.

Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Bắc Hamgyong, chuyển đến Seoul từ năm 4 tuổi. Ông bén duyên nghệ thuật năm 1956 và chính thức ra mắt màn ảnh nhỏ năm 1961. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, ông không chỉ là tượng đài diễn xuất với vai diễn để đời trong Gia đình là số một, mà còn là giáo sư nghệ thuật tại Đại học Sejong và Đại học Gachon.

Bình Minh (Theo Kormedi)