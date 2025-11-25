Lee Soon Jae, 'Ông nội quốc dân' màn ảnh Hàn, qua đời

Tài tử Lee Soon Jae, được mệnh danh "Ông nội quốc dân" của phim ảnh Hàn, nổi tiếng với "Gia đình là số một", qua đời ở tuổi 91, sáng 25/11.

Công ty quản lý của nghệ sĩ cho biết gia đình chưa quyết định thời gian tổ chức lễ tang. Tin tức về ông nhận nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn phim ở châu Á, hàng nghìn khán giả cho biết ấn tượng sâu đậm với diễn xuất, ngoại hình của ông trong các phim truyền hình nổi tiếng.

Cuối đời, nghệ sĩ hiếm xuất hiện công khai, sự kiện lớn cuối cùng ông tham gia là lễ trao giải KBS Drama Awards 2024, diễn ra tháng 1, ông nhận Daesang - giải thưởng dành cho người có thành tựu nổi bật nhất năm. Trên sân khấu, nghệ sĩ khóc và nói: "Khi sống lâu thì sẽ có những ngày như thế này".

Nghệ sĩ Lee Soon Jae. Ảnh: News1

Ông sinh năm 1934, ở tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên), chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) năm lên bốn tuổi. Đam mê diễn xuất của ông bắt đầu từ năm 1956, sau khi được xem phim của nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp. Theo Daum, nghệ sĩ ấn tượng với các tác phẩm theo trường phái tân hiện thực của Italy, phim kết hợp giữa thương mại và nghệ thuật của Mỹ.

Ông quyết định theo đuổi diễn xuất vào năm hai đại học khi xem vở kịch Hamlet của Shakespeare, do Laurence Olivier đạo diễn. Soon Jae không nói với bố mẹ về sở thích của mình vì sợ họ lo lắng. Nhưng sau khi tốt nghiệp, ông quyết định dấn thân, tìm đến trung tâm kịch và xin một vai diễn. Vở kịch đầu tay của ông là Beyond the Horizon, sau đó xuất hiện trong gần 300 tác phẩm.

Trên FnNews, ông cho biết lấy kinh nghiệm bằng cách xem các diễn viên nước ngoài và tìm hiểu qua sách. Bên cạnh diễn xuất, Soo Jae phục vụ quán cà phê ở khu Myeongdong để trang trải cuộc sống.

Lee Soon Jae trong "Gia đình là số một" Lee Soon Jae trong "Gia đình là số một". Video: MBC/HTV3

Ông ra mắt trên màn ảnh nhỏ vào năm 1961 với phim Should I become a human too (Tôi cũng là con người) của đài KBS. Thập niên 2000-2010, ông gây ấn tượng với khán giả châu Á khi đóng các dự án Cô gái đáng yêu (2005), Lee San, Triều đại Chosun (2007), Gia đình là số một (2007), Ngôi sao khoai tây (2008), Xin chào tổng thống (2009). Khán giả gọi nghệ sĩ là Ông nội quốc dân Hàn Quốc.

Ngoài diễn xuất, ông là giáo sư nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Sejong và giáo sư danh dự về nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Gachon. Nghệ sĩ kết hôn với bà Choi Hee Jung - kém ông 6 tuổi - vào năm 1966, có hai con. Cả hai lần đầu gặp gỡ khi còn là sinh viên đại học, Hee Jung tốt nghiệp khoa khiêu vũ của Đại học Nữ sinh Ewha, là em ruột của một thành viên đoàn kịch cùng trường với Lee Soon Jae.

