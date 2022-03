Son Ye Jin khóc trong hôn lễ

Hàn QuốcSon Ye Jin rơi nước mắt trong hôn lễ với tài tử Hyun Bin, chiều 31/3.

Huyn Bin và Son Ye Jin trong hôn lễ. Ảnh: The Fact

Đám cưới đôi diễn viên diễn ra tại một khách sạn ở Seoul. Trước giờ cưới, người đẹp 40 tuổi diện đầm hở vai, khoác tay bố tập dượt.

Khoảnh khắc xúc động của diễn viên. Ảnh: The Fact

Son Ye Jin được bố dắt tay vào lễ đường Son Ye Jin được bố dắt tay vào lễ đường. Video: PickCon

Theo Xportsnews, hàng trăm siêu xe đổ về khách sạn Sheraton Grand Waterhill. Các nhân viên, bảo vệ kiểm tra kỹ thiệp cưới, đối chiếu tên khách mời trên danh sách. Diễn viên Jang Young Nam là một trong những sao đầu tiên tới địa điểm cưới. Cô cho biết khác với mọi ngày, hôm nay cô tự lái xe vì quy định hôn lễ nghiêm ngặt, hạn chế người ra vào và không đi kèm người quản lý, trợ lý. Tài tử Choi Sung Joon đăng bức ảnh không gian buổi tiệc, nhắn nhủ chú rể: "Xin chân thành chúc mừng người anh em".

Yonhap News gọi ngày vui của Hyun Bin, Son Ye Jin là "đám cưới thế kỷ", ví dàn sao dập dìu như tham gia một lễ trao giải danh giá.

Jang Young Nam lái xe tới lễ cưới. Ảnh: Newsen

Nhiều bạn bè của Son Ye Jin, Hyun Bin dự hôn lễ, trong đó có Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin... Hai ca sĩ Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng cặp sao, một trong ca khúc họ thể hiện là Give You My Heart - nhạc phim Hạ cánh nơi anh.

An ninh được thắt chặt trong đám cưới Hyun Bin, Son Ye Jin An ninh được thắt chặt trong đám cưới Hyun Bin, Son Ye Jin. Khách mời chỉ có thể vào bên trong khi đối chiếu đúng tên trên danh sách hoặc số xe đã đăng ký từ trước. Video: Newsen

Sáng 31/3, công ty quản lý của Son Ye Jin, Hyun Bin tung ảnh cưới của cặp diễn viên. Đại diện của Hyun Bin nói: "Hôm nay, họ đồng hành những bước đầu tiên với tư cách vợ chồng. Do dịch, đôi diễn viên cử hành đám cưới riêng tư. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ, chúc phúc của mọi người".

Hình cưới được trang trí ở khách sạn. Ảnh: Instagram Smartboy

Đôi nghệ sĩ công khai yêu nhau hồi tháng 1/2021. Son Ye Jin từng viết trên trang cá nhân cô biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, trân trọng tình yêu đến với mình. Ye Jin 40 tuổi, đóng phim 22 năm, lưu dấu ấn qua Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Hyun Bin bằng tuổi vợ sắp cưới, nổi tiếng qua Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật... Cả hai từng gây sốt khi đóng chung Hạ cánh nơi anh.

Như Anh