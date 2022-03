Son Ye Jin - Hyun Bin tung ảnh cưới

Hàn QuốcDiễn viên Son Ye Jin diện váy đính hoa khi chụp ảnh cưới với tài tử Hyun Bin.

Ngày 31/3, theo Naver, công ty quản lý tung hình ảnh đôi uyên ương trước giờ cử hành hôn lễ. Ye Jin diện các mẫu lễ phục phong cách ngọt ngào, lãng mạn. Một thiết kế cổ vuông, đính hình hoa, một mẫu đầm lệch vai pha chất liệu voan.

Son Ye Jin và Hyun Bin chụp hình cưới. Nữ diễn viên diện váy Elie Saab. Ảnh: VAST, MS Team

Đại diện của Hyun Bin nói hôm nay, anh và Son Ye Jin đồng hành những bước đầu tiên, với tư cách vợ chồng. Cả hai biết ơn sự chúc mừng, sự ủng hộ của khán giả.

Trên nhiều diễn đàn ở châu Á, các fan bình luận cô dâu chú rể đẹp đôi, niềm hạnh phúc bộc lộ trên gương mặt. Ở tuổi 40, mỹ nhân Hạ cánh nơi anh được khen toát vẻ trẻ trung, ngọt ngào khi diện váy cưới.

Son Ye Jin trong mẫu váy cưới của Vera Wang. Ảnh: VAST, MS Team

Theo JTBC, hôn lễ sẽ cử hành từ 16h (tức 14h - giờ Hà Nội) tại một khách sạn ở Seoul. Những bạn thân của Hyun Bin dự buổi lễ gồm Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah (đóng cặp Hyun Bin ở Tên tôi là Kim Sam Soon), Ha Ji Won, Yoona... Phía bạn cô dâu có các diễn viên Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin... tham dự. Tài tử Jung Hae In - đóng cặp Son Ye Jin trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi - cũng góp mặt chúc mừng đàn chị.

Nguồn tin cho biết Son Ye Jin - Hyun Bin mong đám cưới riêng tư, ấm áp, vì thế yêu cầu khách sạn đảm bảo không bị lộ hình ảnh tiệc cưới ra ngoài. Một tháng qua, nhiều hội nhóm fan lên kế hoạch tặng quà cưới cho đôi diễn viên. Hôm 28/3, qua công ty quản lý, Son Ye Jin nói cô cảm ơn ý tốt của người hâm mộ. Người đẹp mong nhận được những lời chúc phúc thay vì bánh, hoa, trái cây hay các đồ vật đắt tiền.

Son Ye Jin hôn Hyun Bin Hyun Bin và Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh". Video: tvN

Như Anh (theo Naver)