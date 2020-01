10 năm hôn nhân Jang Dong Gun - Go So Young

Go So Young - vợ Jang Dung Gun - trầm cảm sau sinh vì một mình chăm sóc con còn chồng xa nhà đóng phim.

Đầu năm 2020, Jang Dong Gun - Go So Young đối diện scandal lớn nhất sau 10 năm chung sống. Nam diễn viên bị phát tán loạt tin nhắn với nội dung bình phẩm cơ thể người mẫu, họa hậu, rủ rê bạn thân - tài tử Joo Jin Mo - "chơi gái" khi Go So Young mang thai năm 2013. Sau khi scandal xảy ra, Go So Young khóa bình luận trang cá nhân trước vô số đàm tiếu như "khổ thân chị lấy phải ông chồng như thế", "chồng chị bây giờ mới lộ bản chất", "chị đẹp như thế mà chồng còn hai lòng"...

Theo SBS FunE, giữa tháng 1, hai vợ chồng đưa con sang Hawaii nghỉ dưỡng, một hành khách cùng chuyến bay cho biết vợ chồng không nói gì với nhau. Jang Dong Gun sau đó về Hàn Quốc một mình trong khi vợ con ở Hawaii.

Go So Young và Jang Dong Gun. Ảnh: Newsen.

Trước khi scandal xảy ra, Jang Dong Gun - Go So Young được mệnh danh "vợ chồng kiểu mẫu" showbiz Hàn. Nhiều khán giả ngưỡng mộ gia đình diễn viên vì cuộc sống sung túc, không tai tiếng. Trên In Style, Go So Young từng nói: "Anh ấy rất tuyệt vời, nhiều ưu điểm nhưng với tôi, ưu điểm lớn nhất của anh ấy là chân thành". Người đẹp tâm sự Jang Dong Gun là hình mẫu chồng lý tưởng mà cô hằng mong ước, là người để cô dựa trên vai ngủ cho tới khi bạc đầu.

Diễn viên tâm sự cô không mơ mộng, lãng mạn như trong phim cũng hiếm khi làm nũng, vòi vĩnh Jang Dong Gun, không để chồng phải đoán cô đang suy nghĩ gì. "Đàn ông vốn không hiểu phụ nữ mà, nếu muốn điều gì, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy", Go So Young chia sẻ.

Trước khi kết hôn, Go So Young thích ăn diện, sắm quần áo hợp mốt nhưng từ khi sinh con, cô thường chọn trang phục thoải mái, không quá thời thượng. Người đẹp thường cập nhật xu hướng, tư vấn trang phục cho chồng mỗi khi đi sự kiện. "Làm vợ, làm mẹ là vai diễn phù hợp nhất đời tôi, tôi chỉ muốn làm một phụ nữ bình thường", Go So Young chia sẻ.

So Young đăng ảnh bên chồng năm 2019. Ảnh: Instagram.

Nữ diễn viên cho biết như bao cặp vợ chồng, cô và Jang Dong Gun có lúc mâu thuẫn, cãi vã song luôn cố gắng không làm tổn thương nhau. "Vì sĩ diện mà làm tổn thương bạn đời là điều ngu ngốc nhất, Go So Young nói. Hai người khác biệt tính cách song chính điều đó bổ sung cho nhau. So Young thích đơn giản, rõ ràng còn chồng thận trọng, tinh tế. Tính cách của chồng ảnh hưởng tới Go So Young. Đứng trước việc quan trọng, cô sẽ bàn với chồng, sau đó suy nghĩ thấu đáo sự việc để giải quyết.

Từ khi kết hôn, Go So Young giảm công việc để chăm lo gia đình. Trong chương trình Healing Campus của đài SBS, diễn viên từng chia sẻ bị trầm cảm sau khi sinh con đầu lòng vì một mình chăm con còn chồng xa nhà đóng phim, lo kinh tế gia đình. Khi các con lớn, So Young phát triển lĩnh vực thời trang, thành lập thương hiệu cá nhân.

Jang Dong Gun và Go So Young trong 'Gió thổi khúc tình yêu' Go So Young và Jang Dong Gun trong "Gió thổi khúc tình yêu". Video: Q&C Film.

Đôi diễn viên quen nhau khi đóng Gió thổi khúc tình yêu năm 1999, giữ quan hệ bạn bè. Năm 2008, Jang Dong Gun sang Mỹ công tác. Biết So Young cũng ở đây, anh hẹn cô đi ăn cơm. "Một thời gian dài không gặp, cô ấy vẫn đẹp như thế. Tôi vừa hồi hộp vừa cảm thấy lạ lùng", tài tử chia sẻ trên MBC. Cuộc gặp làm hai người tiến gần nhau hơn, nhận ra người kia là "một nửa" mình tìm kiếm. Đám cưới đôi diễn viên cử hành năm 2010 với hơn 500 khách mời bao gồm chính khách, doanh nhân cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc.

Như Anh