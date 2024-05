Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 sáng 18/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo chủ chốt họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước, cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc thời gian tới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15.

Sau khi theo học trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị I rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị I, Cục trưởng Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh. Năm 2009, khi mang quân hàm thiếu tướng, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I.

Tháng 8/2010, ông làm Thứ trưởng Công an. Ông giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016. Đầu năm 2019, ông Tô Lâm được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thăng quân hàm lên đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử công an nhân dân mang quân hàm cao nhất.

Ông Tô Lâm hiện là Phó ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban.

Dưới thời kỳ ông Tô Lâm làm Bộ trưởng, các lực lượng công an liên tiếp đấu tranh, triệt phá nhiều đại án như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG, đường dây đánh bạc RikVip nghìn tỷ đồng. Riêng từ 2022 đến nay, Bộ Công an đã điều tra nhiều bê bối lớn liên quan Công ty Việt Á, chuyến bay giải cứu, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh, Phúc Sơn, Thuận An.

Ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quochoi

Ông Trần Thanh Mẫn 62 tuổi, quê huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội ba khóa 13-15.

Sự nghiệp của ông bắt đầu từ cán bộ đoàn ở tỉnh Hậu Giang, giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Khi Cần Thơ được tái lập, ông Mẫn được điều chuyển thăng chức làm Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ. Ông sau đó trải qua các chức vụ như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 4/2021, ông được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội. Ngày 2/5, ông Mẫn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ.

Phạm Dự