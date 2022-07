Đại tá Mai Hoàng làm Phó giám đốc Công an TP HCM

TP HCMĐại tá Mai Hoàng - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Phó cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an TP HCM.

Sáng 25/7, ông Mai Hoàng, 43 tuổi, được Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM, trao quyết định của Bộ trưởng Công an, phân công giữ chức Phó giám đốc Công an TP HCM.

Đại tá Mai Hoàng (giữa) được lãnh đạo Công an TP HCM trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Công an, sáng 25/7. Ảnh: Nhật Vy

Đại tá Mai Hoàng quê Hưng Yên, có nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma tuý ở Sơn La. Ông từng là trinh sát hình sự, sau đó giữ chức Trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La), điểm nóng về ma tuý ở phía Bắc. Ông đã chỉ huy phá nhiều chuyên án ma tuý, buôn bán người... và được Bộ trưởng Công an trao tặng Huân chương Quân công hạng ba...

Năm 2020, đại tá Mai Hoàng được Bộ trưởng Công an điều động về giữ chức Phó cục Cảnh sát Hình sự (C02). Cũng trong năm này, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được Bộ trưởng Công an thăng cấp lên đại tá.

Quốc Thắng