Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM, được điều động giữ chức Giám đốc Công an Đồng Nai thay thiếu tướng Vũ Hồng Văn từ ngày 1/7.

Sáng nay, ông Quang đã được Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Đồng Nai.

Cùng ngày, thiếu tướng Vũ Hồng Văn được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công an.

Ông Nguyễn Sỹ Quang hồi còn là đại tá, Phó giám đốc Công an TP HCM. Ảnh: Quốc Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang 52 tuổi, quê Nghệ An, cử nhân An ninh điều tra, thạc sĩ Luật.

Ông Quang từng làm Trưởng phòng tham mưu Công an TP HCM. Năm 2019, ông là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TP HCM. Hiện, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tân giám đốc Công an Đồng Nai được thăng quân hàm thiếu tướng từ tháng 6.

