Đại sứ quán Mỹ ở Iraq 'bị tên lửa bắn trúng'

Quan chức an ninh Iraq nói một tên lửa đánh trúng đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, nhưng chưa rõ bên nào khai hỏa.

Hai quan chức an ninh Iraq hôm nay nói với hãng thông tấn AP rằng tên lửa đã bắn trúng bãi đáp trực thăng trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. Hình ảnh hiện trường cho thấy đám cháy và cột khói đen bốc lên từ khu vực sau sự việc.

Các phóng viên AFP ở Baghdad đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, tiếp theo là tiếng còi xe cứu thương. Một số nhân chứng cho biết họ nhìn thấy khói bốc lên từ khu phố Arasat, nơi có sự hiện diện của một số nhóm được Iran hậu thuẫn.

Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq. Video: CNN

Đây là lần thứ hai khu vực này bị tấn công kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2.

Đại sứ quán Mỹ chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này trước đó gia hạn mức cảnh báo an ninh cấp độ 4 với Iraq, cảnh báo rằng Iran và các nhóm dân quân thân Tehran có thể sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và lợi ích của Mỹ.

Vụ tấn công diễn ra ngay sau hai cuộc không kích nhắm vào nhóm vũ trang Kataib Hezbollah, khiến hai thành viên thiệt mạng. Kataib Hezbollah là thành viên của Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, tổ chức dân quân có quan hệ thân thiết với Iran và từng nhận trách nhiệm thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ kể từ khi chiến sự bùng phát ở Trung Đông.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Washington trên thế giới, từng nhiều lần bị các nhóm dân quân thân Tehran tập kích bằng rocket và máy bay không người lái do các nhóm dân quân thân Iran bắn.

Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, ngày 14/3. Ảnh: AFP

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, Times of Israel)