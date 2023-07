Đại sứ Ẩm thực Nhật cùng đầu bếp Việt xẻ cá ngừ hơn 100 kg

Nghi thức xẻ cá ngừ, cách người Nhật Bản cầu chúc may mắn, thịnh vượng và bình an, được đầu bếp nổi tiếng, Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Nhật Bản Hirokazu Tomisawa thực hiện tối 24/7 tại "Taste of Japan” (Hương vị tinh hoa ẩm thực Nhật Bản) ở Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật.

Con cá ngừ nặng hơn 100 kg được nhập từ chợ cá Toyosu nổi tiếng ở Tokyo về Việt Nam trong 24 h để đảm bảo độ tươi ngon. Ông Đinh Minh, Chủ tịch HĐQT công ty ẩm thực Miresto, cho biết đây là loại cá ngừ người Nhật cũng hiếm khi được thưởng thức, có thể ví như "bò Kobe" - loại bò cao cấp ở Nhật Bản.