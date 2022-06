Đại lý nhận đặt cọc Ford Everest mới, giá dự kiến 1-1,45 tỷ đồng

Đại lý Ford nhận cọc mẫu SUV 7 chỗ với 4 phiên bản, sử dụng động cơ cũ, giá tạm tính từ 1-1,45 tỷ đồng.

Theo một số đại lý Ford, phiên bản mới đã bắt đầu nhận đặt cọc từ khoảng giữa tháng 6, khách hàng đã có thể lựa chọn phiên bản và màu xe. Chưa có mức giá chính thức nhưng dự kiến dao động từ hơn 1 tỷ đến 1,45 tỷ đồng. Mỗi phiên bản sẽ cao hơn thế hệ cũ khoảng 20-50 triệu đồng. Thời gian giao xe dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Phần đầu xe được thiết kế lại toàn bộ. Ảnh: Ngọc Long

Everest mới sẽ có 4 phiên bản, nhiều hơn mẫu cũ hai phiên bản, bao gồm Titanium+ 2.0L AT, 4x4 Titanium 2.0L AT, 4x2 Sport 2.0L, AT 4x2 Ambiente. Xe không còn bản số sàn. Bản Sport ra mắt cuối 2021 thay cho bản Trend trước đó, hiện cũng đã dừng bán do hết hàng.

Everest mới thay đổi thiết kế từ ngoại thất đến nội thất, tương đồng giống với Ranger thế hệ thế hệ mới. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm, tức chiều dài tăng 22 mm, rộng tăng 60 mm, cao tăng 5 mm. Chiều dài cơ sở của bản mới đạt 2.900 mm, tăng 50 mm so với bản cũ, khoảng sáng gầm xe không thay đổi là 200 mm.

Everest mới sử dụng động cơ 2.0 cũ với hai tùy chọn hộp số 6 và 10 cấp. Hộp số 10 cấp xuất hiện trên bản 4x4 thay vì hai bản Titanium như thế hệ hiện tại. Về sức mạnh, nhiều khả năng Everest mới sẽ không có thay đổi nào lớn khi bản 2 cầu vẫn cho ra công suất 210 mã lực, mô-men xoắn đạt 500 Nm. Trong khi đó, bản một cầu 170 mã lực và mô-men xoắn đạt 405 Nm.

Ford Everest thế hệ mới tại một đại lý khu vực Hà Nội. Ảnh: Ngọc Long

Xe có 8 tùy chọn màu sơn, các mã màu cam, xanh, xám tùy biến màu sẽ khác so với bản hiện tại. Các trang bị an toàn, tính năng trên xe sẽ gần giống trên bản cũ. Trong phân khúc, Everest cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu Mu-X.

Hiện tại, các thông số khác cho từng phiên bản chưa được tiết lộ, dự kiến xe sẽ ra mắt thị trường đầu tháng 7. Sau khi ra mắt Everest mới, Ford có thể tiếp tục ra mắt Ranger trong tháng 8 và sau đó mẫu CUV hoàn toàn mới Territory.

Đoàn Dũng