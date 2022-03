Everest thế hệ mới ra mắt toàn cầu

Mẫu xe có thiết kế mới hoàn toàn từ ngoại thất đến nội thất, thêm động cơ mới và tăng nhiều trang bị, dự kiến về Việt Nam trong tháng 9.

Everest thế hệ mới được giới thiệu trong buổi ra mắt toàn cầu của Ford ngày 1/3. Ở thế hệ này, ngoại hình của Everest và mẫu bán tải cùng nhà Ranger càng có nét tương đồng.

Về ngoại thất, xe được thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn chiếu sáng cùng LED định vị hình chữ C, vuông vắn và thanh mảnh hơn thế hệ cũ. Cụm đèn hậu cũng được thiết kế vuông, đèn to và nam tính hơn.

Ngoại hình Everest thế hệ mới. Ảnh: Ford

Điểm khác biệt còn nằm ở trụ C khi phần kính này vuông và to hơn thế hệ cũ. Tổng quan, ngoại hình của Everest nam tính, gồ ghề và tinh tế hơn bản trước. Phiên bản cho thị trường Australia, châu Á Thái Bình Dương và châu Phi sẽ có trục cơ sở dài hơn 50 mm so với bản cũ, khả năng lội nước 800 mm.

Về nội thất, xe cũng được thiết kế lại với điểm nhấn toàn bộ màn hình trong xe chuyển sang digital, bao gồm cả màn hình người lái và màn hình trung tâm. Màn hình trung tâm có chuyển sang đặt dọc kích thước lên tới 12 inch, màn hình người lái 12,4 inch.

Cần số điện tử, phanh tay điện tử cũng là những điểm mới trong nội thất của Everest. Ngoài những trang bị tiện nghi đã có từ thế hệ cũ như ghế gập điện cho hàng ghế thứ 3, hàng ghế trước chỉnh điện...

Ford đã trang bị thêm những tính năng tiện nghi như đèn viền nội thất, nhớ ghế, sấy, làm mát cho hàng ghế phía trước, điều khiển xe thông qua điện thoại, camera 360 độ... Tổng quan thiết kế nội thất của Everest mới, trẻ trung, hiện đại và nhiều đường thẳng tạo ra không gian thoáng hơn cho tài xế.

Điểm đáng chú ý nhất của Everest mới là các tính năng an toàn chủ động như: ga tự động thích ứng ở mọi dải tốc độ cho phép người lái duy trì tốc độ và khoảng cách với xe phía trước đã định sẵn, thậm chí có thể dừng hẳn xe khi cần thiết, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi nhưng mở rộng góc chiếu khi có rơ-moóc, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đánh lái kết hợp với radar và camera phanh khẩn cấp cho cả trước và sau...

Ở thế hệ cũ xe chỉ được trang bị cảnh báo điểm mù trên gương, ga tự động thích ứng ở dải tốc độ cao và hỗ trợ lùi chuồng. Ở thế hệ này Ford đem tất cả những công nghệ an toàn hỗ trợ lái lên mẫu Everest.

Ngoài ra, xe còn có thêm chế độ lái có rơ-moóc, bổ trợ thêm cho 4 tùy chọn cơ bản trên thế hệ cũ.

Động cơ cũng là điểm chú ý của Everest thế hệ mới, khi có 4 tùy chọn động cơ bao gồm xăng 2.3 Ecoboost 4 xi-lanh thẳng hàng giống trên Explorer, 2.0 diesel turbo đơn và bi-turbo giống trên thế cũ và đặc biệt là động cơ 3.0 V6 turbo diesel.

Hiện chưa rõ thông số đầu ra cụ thể cho từng loại động cơ, nhưng các động cơ này sẽ được kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và 10 cấp SelectShift cũ.

Tại Việt Nam, xe có thể được giới thiệu trong quý III, tuy nhiên chưa rõ phiên bản cũng như trang bị của Everest mới được mang về, nhưng nhiều khả năng động cơ 3.0 V6 sẽ không được cung cấp do giá bán cao khi về nước.

Ánh Dương