Đại học Y Dược TP HCM bỏ xét kết hợp chứng chỉ IELTS, SAT

Các chứng chỉ quốc tế IELTS, SAT chỉ được Đại học Y Dược TP HCM cộng điểm khuyến khích thay vì xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT như năm ngoái.

Đề án tuyển sinh 2026 được Đại học Y Dược TP HCM công bố tối 6/4. Năm nay, trường tuyển 2.746 sinh viên, tăng khoảng 200 so với năm ngoái. Trong đó, gần 2.700 em đỗ bằng điểm thi tốt nghiệp. Số còn lại là diện ưu tiên tuyển thẳng và dự bị đại học.

So với các năm trước, Đại học Y Dược TP HCM bỏ phương thức xét kết hợp với các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT. Thay vào đó, trường sẽ cộng điểm khuyến khích cho những thí sinh có IELTS 6.0, TOEFL iBT đạt từ 80 điểm trở lên hoặc điểm SAT tối thiểu 1340/1600. Các em được cộng tối đa 1,5 điểm, quyền lợi về cơ bản tương tự cách xét cũ.

Điểm khuyến khích = Điểm khuyến khích (chứng chỉ ngoại ngữ) + Điểm khuyến khích (kết quả SAT)

Loại chứng chỉ Công thức tính điểm cộng IELTS 0,9 x điểm IELTS/9 TOEFL 0,9 x điểm TOEFL/120 SAT 0,9 x điểm SAT/1.600

Ngoài nộp chứng chỉ quốc tế trên hệ thống theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng về trường trước ngày 26/6 để được cộng điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển của Đại học Y Dược TP HCM năm 2026 như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên + Điểm khuyến khích

Với các tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngoài các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), trường lần đầu sử dụng thêm khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh). Riêng ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt vẫn chỉ sử dụng tổ hợp B00.

Đại học Y Dược TP HCM cho hay sẽ xác định độ lệch điểm giữa các tổ hợp để đảm bảo công bằng, chọn lọc thí sinh phù hợp nhất.

Dự kiến học phí các ngành ở Đại học Y Dược TP HCM 2026

Chỉ tiêu, tổ hợp tuyển sinh năm 2026 của Đại học Y Dược TP HCM như sau:

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM từ 17 đến 27,3, ngành Y khoa có mức trúng tuyển cao nhất. Tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm 0,4 đến gần 5 điểm so với năm trước đó.

Cổng trường Đại học Y Dược TP HCM. Ảnh: UMP

Lệ Nguyễn