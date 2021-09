Đại học tăng 9 điểm chuẩn - học sinh giỏi hơn ngày xưa?

Có ngành tăng 9 điểm so với năm ngoái, thậm chí yêu cầu thí sinh phải đạt 10 điểm mỗi môn và cộng điểm ưu tiên mới hy vọng đỗ.

Từ chiều 15/9, các đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đợt 1. Đến sáng 16/9, hơn 80 đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Đáng nói, điểm chuẩn của phần lớn các trường năm nay đều tăng mạnh ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, có điểm chuẩn nhiều ngành tăng mạnh, trung bình từ 3-4 điểm so với năm 2020, đặc biệt với các trường top giữa và top dưới. Cá biệt, có ngành tăng tới 9 điểm so với năm ngoái. Thậm chí ở nhiều khối ngành, mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thí sinh phải đạt 10 và có thêm điểm ưu tiên mới có hy vọng trúng tuyển.

Tăng mạnh nhất là Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khi có ngành Luật tăng tới 9 điểm so với năm 2020. Cụ thể, năm 2020, ngành này có điểm chuẩn là 15 nhưng năm nay tăng lên 24 điểm. Nhiều ngành khác của trường cũng tăng tới 4-5 điểm như ngành Marketing (tăng từ 21 điểm lên 26 điểm). Một số ngành khác như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị khách sạn... cũng có điểm chuẩn tăng từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Tương tự với khối ngành Sự phạm, nếu so với điểm chuẩn của năm ngoái, ngành Giáo dục chính trị của ĐH Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn tăng đột biến tới tận 9 điểm. Ngành Giáo dục công dân cũng tăng đến 6,75 điểm. Đáng chú ý là tại Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn các nhóm ngành đã tăng từ 2,3 đến 5,8 điểm so với năm 2020, tăng mạnh nhất là ngành Giáo dục mầm non.

Khối ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu về điểm chuẩn, trung bình tăng 1-2 điểm so với năm ngoái như Đại học Kinh tế quốc dân lấy 28,3, Đại học Thương mại 27,4, Đại học Giao thông Vận tải 26,35... Ngành này tại Đại học Điện lực tăng tới 6,5 điểm, từ 17 của năm 2020 lên 23,5 năm nay.

Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi điểm chuẩn của các trường lại tăng mạnh đến như vậy. Ngay cả những ngành vốn "ế" sinh viên cũng có mức tăng mạnh. Những ngành như sư phạm, trước đây thường lấy điểm chuẩn khá thấp, tương đương mức điểm sàn, nhưng nay cũng tăng cao.

Năm nay có hơn 758.837 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng với 3,8 triệu nguyện vọng. Xét mặt bằng chung, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm vừa rồi, phần đa là tăng từ 1-2 điểm. Nhưng ở một số ngành, điểm chuẩn tăng đột biến, bất ngờ, có ngành tăng đến 9 điểm. Nhiều chuyên gia từng dự báo điểm chuẩn đại học năm nay sẽ tăng, những mức tăng lớn như vậy nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Điều này khiến không ít học sinh và cả giáo viên ngỡ ngàng. Nhiều thí sinh đạt 26-27 điểm cũng vẫn có nguy cơ trượt nguyện vọng 1.

Tôi rất thắc mắc nguyên nhân vì sao năm nay điểm thi lại cao? Vì chất lượng học sinh đã tốt hơn hay vì đề thi không phân loại được học lực của thí sinh?



Đỗ Nam

