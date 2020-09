Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm sàn 16-20

Các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên của Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm sàn từ 18,5 đến 20, các ngành ngoài sư phạm là 16.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành Sư phạm là 16,5-18,5, Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển riêng của trường.

Theo đó, ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán và Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh lấy điểm sàn cao nhất - 20 (đã bao gồm điểm ưu tiên). Các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục tiểu học - Sư phạm tiếng Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh và Giáo dục đặc biệt lấy 19. Những ngành còn lại trong nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên lấy 18,5 - bằng mức sàn cao nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Với các ngành ngoài sư phạm như Hóa học, Sinh học, Toán học, Công nghệ thông tin, Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Văn học, Ngôn ngữ Anh, Triết học, Chính trị học, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Công tác xã hội và Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, trường nhận hồ sơ từ 16 điểm. Mức này tăng một điểm so với công bố trước đó của trường trong đề án tuyển sinh năm 2020.

Năm 2020, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển hơn 4.330 chỉ tiêu, trong đó 2.325 sinh viên sẽ được tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường 16-26,4, ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh cao nhất.

Dương Tâm