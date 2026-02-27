Đại học Bách khoa TP HCM tăng học phí

Học phí các chương trình do trường Đại học Bách khoa TP HCM cấp bằng khoảng 31,5-88 triệu đồng một năm, tăng 5-10% so với năm ngoái.

Ngày 27/2, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố học phí năm học 2026-2027 theo từng chương trình.

Chương trình đào tạo chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) thu 31,5 triệu đồng một năm, tăng 1,5 triệu so với năm ngoái, tỷ lệ 5%. Chương trình định hướng Nhật Bản cũng có tỷ lệ tăng tương tự, từ 60 lên 63 triệu đồng.

Học phí chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh tăng 8 triệu đồng, lên 88 triệu một năm, tỷ lệ tăng là 10%.

Mức học phí cao nhất thuộc về chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - 268 triệu đồng một năm.

Học phí trường Đại học Bách khoa TP HCM năm học 2026-2027 như sau:

Chương trình đào tạo Học phí năm học 2026-2027 Chi tiết chương trình, yêu cầu đầu vào Chuẩn 31,5 triệu đồng Dạy bằng tiếng Việt, đào tạo 4 năm, học chủ yếu tại cơ sở 2 (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM). Bằng do trường Đại học Bách khoa cấp. Tài năng 31,5 triệu đồng Dạy bằng tiếng Việt (dựa trên chương trình tiêu chuẩn với các môn cốt lõi dành cho chương trình tài năng). Xét tuyển sinh viên giỏi của chương trình tiêu chuẩn từ năm thứ 2, đào tạo 4 năm. Riêng ngành Thiết kế vi mạch tuyển sinh từ năm thứ nhất. Bằng do trường Đại học Bách khoa cấp. Đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) 31,5 triệu đồng Đào tạo 8 chuyên ngành kỹ sư hợp tác với 8 trường kỹ sư danh tiếng tại Pháp, học tập bằng tiếng Việt. Xét tuyển từ tân sinh viên đã trúng tuyển, đào tạo 5 năm, học ở cơ sở . Bằng kỹ sư do trường Đại học Bách khoa cấp (được công nhận tương đương bậc thạc sĩ Châu Âu), phụ lục bằng kỹ sư với trường đối tác Pháp. Dạy và học bằng tiếng Anh 88 triệu đồng Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đào tạo 4 năm, học chủ yếu ở cơ sở 1 (phường Diên Hồng, TP HCM). Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 730 & Nói - Viết ≥ 280. Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách khoa cấp. Tiên tiến 88 triệu đồng Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giáo trình chuyển giao, cải tiến từ Đại học Illinois Urbana Champaign, đào tạo 4 năm tại cơ sở 1. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 730 & Nói - Viết ≥ 280. Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách khoa cấp. Liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế (ngành Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ thông tin) 268 triệu đồng Theo chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ Sydney (UTS), giảng viên đại học đối tác và trường Đại học Bách khoa cùng giảng dạy. Đào tạo 3 năm, địa điểm học tại cơ sở 1. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.5 (phần kỹ năng viết đạt từ 6.0) hoặc tương đương. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác cấp. Định hướng Nhật Bản (ngành Khoa học máy tính và Cơ kỹ thuật) 63 triệu đồng Dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn kết hợp đào tạo tiếng Nhật giao tiếp - chuyên ngành (1.200 giờ) và văn hóa Nhật. Một số môn chuyên ngành ở năm thứ 3 và 4 do các giáo sư Nhật dạy bằng tiếng Nhật. Kế hoạch đào tạo 4 năm tại cơ sở 1. Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách khoa cấp, có triển vọng làm việc lâu dài tại các tập đoàn Nhật, đãi ngộ như kỹ sư Nhật. Chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand và châu Âu) 88 triệu đồng (2-2,5 năm đầu ở Việt Nam) 560-900 triệu đồng (2-2,5 năm cuối ở trường đối tác) Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 730 & Nói - Viết ≥ 280, chuẩn tiếng Anh chuyển tiếp đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0-6.5/ TOEFL iBT ≥ 78-93. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác cấp. Chuyển tiếp Nhật Bản (ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử) 63 triệu đồng (2 năm đầu) 91 triệu đồng (2 năm cuối ở Nhật) Dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn, đào tạo tiếng Nhật liên tục trong tuần. Xét tuyển từ tân sinh viên chương trình tiêu chuẩn. Trình độ tiếng Nhật chuyển tiếp tương đương JLPT ≥ N2. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác Nhật cấp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 99,5%, cơ hội học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật thuận lợi.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển theo ngành, chương trình đào tạo

Năm nay, trường tiếp tục dành hầu hết chỉ tiêu (95-99%) để xét tuyển tổng hợp từ điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực; còn lại tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường Đại học Bách khoa nhân đôi điểm môn Toán trong kết quả học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Năm ngoái, trường chỉ nhân đôi điểm môn này trong bài thi đánh giá năng lực. Hội đồng tuyển sinh cho hay đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn Toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào.

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp năm 2026 của Đại học Bách khoa TP HCM

Thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ được quy đổi sang điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển. Trường nâng mức quy đổi, IELTS từ 6.0 trở lên mới được tính điểm 8 khi thay vì 5.0 như năm ngoái.

Bảng quy đổi IELTS của Đại học Bách khoa TP HCM

Năm ngoái, trường Đại học Bách khoa tuyển hơn 5.500 sinh viên. Chuẩn đầu vào trải rộng từ 55,05 đến 85,41/100, cao nhất là ngành Khoa học máy tính.

Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Ảnh: HCMUT

Lệ Nguyễn