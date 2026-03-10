Đại học Bách khoa TP HCM muốn 'giữ giá trị lịch sử' gần 70 năm

Trường Đại học Bách khoa TP HCM đồng ý chủ trương mở rộng nhưng mong giữ giá trị lịch sử và truyền thống học thuật trong gần 70 năm qua.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, tối 10/3 lên tiếng về đề xuất nghiên cứu di dời cơ sở 1 (số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) và xây dựng khuôn viên mới.

Trường cho hay chưa được cấp quyền sử dụng đất ở cơ sở này, phần lớn công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Trong khuôn viên cũng tồn tại hai khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha. Do đó, thời gian qua, trường chủ yếu cải tạo, sửa chữa chứ không được mở rộng, đầu tư xây dựng mới.

Việc phát triển cơ sở 2 (rộng 25,3 ha) ở khu đô thị đại học quốc gia, phường Đông Hòa, gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Khâu đầu tư phát triển cơ sở vật chất hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Trường Đại học Bách khoa TP HCM khẳng định không thể tách rời định hướng chung của thành phố về quy hoạch đô thị. Do đó, trường nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng và phát triển của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Việc này giúp trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển đất nước trong bối cảnh quy mô sinh viên có thể tăng lên 35.000-40.000 trong 5-10 năm tới.

Tuy nhiên, trường mong thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để có phương án phù hợp, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài và gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật trong gần 70 năm qua.

"Bách khoa không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học uy tín, lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và người dân TP HCM và cả nước", trích thông cáo.

Cuối tuần trước, một doanh nghiệp bất động sản đề xuất di dời và quy hoạch lại cơ sở 1 rộng hơn 14 ha của trường Đại học Bách khoa TP HCM, gây nhiều tranh cãi.

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM hôm qua cho biết việc nghiên cứu di dời nằm trong chủ trương chuyển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề, y tế ra khỏi khu vực nội thành, của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, cuối tháng 2. Song đến nay, thành phố chưa chủ trương giao khu đất trên cho bất cứ doanh nghiệp nào.

Một góc cơ sở 1 của trường Đại học Bách khoa TP HCM. Ảnh: HCMUT

Trường Đại học Bách khoa thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Hiện, đây là một trong 8 thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM, được đánh giá là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, quy mô khoảng 28.000 sinh viên, học viên.

Trụ sở chính của trường chủ yếu dành cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo sau đại học, các chương trình liên kết và giao lưu quốc tế. Sinh viên chính quy tập trung ở cơ sở 2 thuộc khu đô thị đại học quốc gia (làng đại học) với diện tích hơn 640 ha.

Lệ Nguyễn