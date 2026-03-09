TP HCM chưa chủ trương giao đất Đại học Bách khoa cho doanh nghiệp

TP HCM khẳng định chưa có quyết định giao khu đất của Trường Đại học Bách khoa tại số 268 Lý Thường Kiệt cho bất kỳ doanh nghiệp nào để làm dự án bất động sản.

Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt đã đề xuất UBND TP HCM cho di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM; đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của trường sau khi di dời theo định hướng phát triển chung của thành phố.

Chiều 9/3, thông tin về vấn đề này, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM khẳng định đến nay chưa có quyết định giao khu đất của trường cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Hiện cũng chưa có quyết định cụ thể về cách sử dụng khu đất của Trường Đại học Bách khoa tại 268 Lý Thường Kiệt.

Việc điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét của Chính phủ và Thủ tướng. Thành phố cho biết mới đang xem xét đề xuất của Đại học Quốc gia TP HCM và Trường Đại học Bách khoa để nghiên cứu, xây dựng đề án.

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM. Ảnh: HCMUT

Theo thành phố, việc nghiên cứu di dời cơ sở Đại học Bách khoa khỏi khu vực nội đô không phải vấn đề mới. Trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP HCM trước đây, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn.

Trước đây, việc triển khai định hướng này gặp nhiều khó khăn do quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng. Hiện nay, khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM đã bố trí gần 40 ha đất dành cho Trường Đại học Bách khoa, đồng thời hạ tầng khu vực cũng được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây được xem là điều kiện để tiếp tục nghiên cứu mở rộng cơ sở đào tạo của trường.

Việc nghiên cứu di dời cũng nằm trong chủ trương chung về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành. Tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM ban hành Kết luận 316 về việc nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Mục tiêu của chủ trương này là giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm, hạn chế ùn tắc ở những nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo, đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý và bền vững, phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn.

Sở Tài chính TP HCM đang phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM và các sở ngành liên quan để hoàn thiện đề án, đồng thời làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Thành phố cho biết việc nghiên cứu phương án sẽ đảm bảo tuân thủ quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất và phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Khi có phương án cụ thể, TP HCM sẽ tiếp tục thông tin chính thức.

Phương Uyên - Lệ Nguyễn